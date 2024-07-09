Суд увидел диверсанта в поджигателе релейного шкафа в Краснодаре и приговорил его к 12 годам

Житель Краснодара Михаил Мунгалов осужден по статье о диверсии к 12-летнему сроку лишения свободы. Он отрицает, что шел к шкафу с намерением навредить государству.
О приговоре 9 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Судом было установлено, что для осуществления своего плана преступник приобрел розжиг и спрятал его неподалеку от места будущего преступления. В день поджога краснодарец поместил в релейный шкаф картонную коробку с тканью, облил ее жидкостью и поднес зажигалку. Смотреть, как сгорает шкаф, Мунгалов не стал и поспешил удалиться.
Содержимое шкафа, отвечающее за работу светофора и устройства автоблокировки, было полностью уничтожено.
Мунгалову вменили статью, согласно которой он устроил пожар «в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации». Он признал, что пожар начался по его вине, но отрицал желание действовать против власти и государства.
Суд приговорил Мунгалова к 12 годам лишения свободы, первый из которых он должен провести в тюрьме, а остальные в колонии строгого режима.
Волна дел о диверсии в России преимущественно связана с желанием поджигателей заработать. За поджоги шкафов им предлагают в телеграм-чатах суммы в среднем около 10 тысяч рублей. Сперва такие дела квалифицировались по статье об умышленном уничтожении имущества, затем их начали квалифицировать как диверсию. Далеко не всем в итоге платят, а вот реальных сроков пока никому из задержанных избежать не удалось.