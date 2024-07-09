Суд увидел диверсанта в поджигателе релейного шкафа в Краснодаре и приговорил его к 12 годам

Житель Краснодара Михаил Мунгалов осужден по статье о диверсии к 12-летнему сроку лишения свободы. Он отрицает, что шел к шкафу с намерением навредить государству.

О приговоре 9 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Судом было установлено, что для осуществления своего плана преступник приобрел розжиг и спрятал его неподалеку от места будущего преступления. В день поджога краснодарец поместил в релейный шкаф картонную коробку с тканью, облил ее жидкостью и поднес зажигалку. Смотреть, как сгорает шкаф, Мунгалов не стал и поспешил удалиться.