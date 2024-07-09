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    Депутаты Госдумы потребовали от США исключить Кубу из списка стран — спонсоров терроризма

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    18 комментариев

    Депутаты Госдумы России 9 июля приняли заявление об исключении Республики Куба из списка Государственного департамента США государств — спонсоров терроризма. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте Госдумы.

    Депутаты считают, что Куба добросовестно выполняет свои международные обязательства и способствует решению многих политических конфликтов, в том числе вооруженного конфликта в Колумбии. Также парламентарии утверждают, что исключение Кубы из списка стран — спонсоров терроризма поспособствует построению многополярного мира, который будет построен на принципах равноправия и справедливости.

    «Депутаты Госдумы решительно отвергают такие односторонние меры в отношении Гаваны, считают любые элементы прессинга на кубинское правительство и граждан этой страны абсолютно необоснованными и неприемлемыми», — сказано в заявлении.

    Требование исключить Кубу из списка стран — спонсоров терроризма прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что Америка практически уничтожает кубинских граждан.

    «Америка должна компенсировать Кубе нанесенный ущерб», — сказал Володин.

    Впервые Кубу включили в список в 1981 году. В 2015 году 44-й президент США Барак Обама предложил исключить Кубу из перечня стран — спонсоров терроризма и направил предложение в конгресс, которое было удовлетворено. В 2021 году республика вновь оказалась в списке.

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    ГосдумаКуба
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    Комментарии 18

    Kit.09 Июл 2024 в 17:16
    Абаждите, а Талибан* всё ещё со звёздочкой, или уже нет?
    +1−0
    Mies09 Июл 2024 в 17:16
    «Критику?!… развивать надо. Вот я и хочу сказать. Про Чемберлена. Товарищи! Вот уже две недели как мы послали этому реакционеру протокол нашего собрания с резолюцией и требованием, а он делает вид, что ничего не произошло.»
    (С) «Джек Восьмёркин — „Американец“»
    +0−0
    AndrewBarsik09 Июл 2024 в 17:06
    Давненько я уже так искренне и долго не смеялся, как после того, как только начал читать заголовок "Депутаты Госдумы потребовали от США.....".
    +1−0
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