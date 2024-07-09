Депутаты Госдумы потребовали от США исключить Кубу из списка стран — спонсоров терроризма

Депутаты Госдумы России 9 июля приняли заявление об исключении Республики Куба из списка Государственного департамента США государств — спонсоров терроризма. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте Госдумы.
Депутаты считают, что Куба добросовестно выполняет свои международные обязательства и способствует решению многих политических конфликтов, в том числе вооруженного конфликта в Колумбии. Также парламентарии утверждают, что исключение Кубы из списка стран — спонсоров терроризма поспособствует построению многополярного мира, который будет построен на принципах равноправия и справедливости.
«Депутаты Госдумы решительно отвергают такие односторонние меры в отношении Гаваны, считают любые элементы прессинга на кубинское правительство и граждан этой страны абсолютно необоснованными и неприемлемыми», — сказано в заявлении.
Требование исключить Кубу из списка стран — спонсоров терроризма прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что Америка практически уничтожает кубинских граждан.
«Америка должна компенсировать Кубе нанесенный ущерб», — сказал Володин.
Впервые Кубу включили в список в 1981 году. В 2015 году 44-й президент США Барак Обама предложил исключить Кубу из перечня стран — спонсоров терроризма и направил предложение в конгресс, которое было удовлетворено. В 2021 году республика вновь оказалась в списке.