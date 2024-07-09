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    Производство автомобилей на бывшем заводе General Motors в Петербурге может возобновиться в 2026 году

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    2 комментария

    Бывший завод General Motors в Петербурге может возобновить работу в 2026 году. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов 9 июня на полях форума-выставки «Иннопром».

    По его словам, новый собственник предприятия «Арт-Финанс» (структура AGR Automotive Group, АГР) уже нашёл потенциального партнёра.

    «На данный момент АГР находится в процессе разработки инвестиционной программы по перезапуску площадки Hyundai — General Motors. Согласно планам АГР, площадка будет готова к запуску серийного производства в 2026 году», — сказал он (цитата по ТАСС).

    Говорить более предметно можно будет после финализации всех договорённостей, добавил министр.

    «Арт-Финанс» купила бывший завод General Motors в Шушарах вместе с другими российскими активами корейского концерна Hyundai в начале 2024 года. После ухода американской GM в 2015 году это предприятие находилось в простое.

    Hyundai приобрел его 2020 году, но не успел начать там производство. В 2023 году сообщалось, что эта площадка сдана в долгосрочную аренду правительству Петербурга. Там планировали запустить техникум.

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    Комментарии 2

    Хенде хох09 Июл 2024 в 15:08
    Да эт как в совке опять начинается..сказали люминий значит люминий..лишь бы людей занять..а конечный продукт никому не нужен..GM выпускал машины которые нравились людям..и более менее надёжные..а сейчас что там хлам китайский которые потом в ипотеку покупать ещё заставят..запретив людям свободу выбора..?!..тчк
    +0−0
    Эд Хэммет09 Июл 2024 в 15:05
    Великая страна (СССР, потом Россия) десятилетиями пыталась выпустить нормальную коробку-автомат для легковых автомобилей. Так и не смогла. А лахтинские баснописцы тут о космосе рассуждают, что, мол, мы впереди планеты всей. Были кое-какие успехи, но давным-давно.
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