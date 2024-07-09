Производство автомобилей на бывшем заводе General Motors в Петербурге может возобновиться в 2026 году

Бывший завод General Motors в Петербурге может возобновить работу в 2026 году. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов 9 июня на полях форума-выставки «Иннопром».



По его словам, новый собственник предприятия «Арт-Финанс» (структура AGR Automotive Group, АГР) уже нашёл потенциального партнёра.

«На данный момент АГР находится в процессе разработки инвестиционной программы по перезапуску площадки Hyundai — General Motors. Согласно планам АГР, площадка будет готова к запуску серийного производства в 2026 году», — сказал он (цитата по ТАСС).