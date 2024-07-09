Семь многодетных семей с приемными детьми получили ключи от коттеджей в Парголово

Семь многодетных семей, воспитывающих приемных детей, торжественно получили ключи и свидетельства о собственности на коттеджи в «Ольгинской детской деревне» в Парголово.



«Ольгинская детская деревня» — благотворительный проект, где может поселиться многодетная семья, воспитывающая помимо своих детей еще и приемных. Семьи получают в бессрочное и безвозмездное пользование двухэтажные коттеджи площадью 250 квадратных метров с прилегающим участком в 12 соток.



За 10 лет существования проекта СК «Дальпитерстрой» построила в деревне 25 коттеджей, за это время в семьи было принято 114 детей-сирот, из них 30 — дети-инвалиды, и 48 — дети с ограниченными возможностями здоровья.

