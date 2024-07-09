    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 19

    3 м/с, ю-з

    767мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.17eur95.66

    Семь многодетных семей с приемными детьми получили ключи от коттеджей в Парголово

    313
    обсудить

    Семь многодетных семей, воспитывающих приемных детей, торжественно получили ключи и свидетельства о собственности на коттеджи в «Ольгинской детской деревне» в Парголово.

    «Ольгинская детская деревня» — благотворительный проект, где может поселиться многодетная семья, воспитывающая помимо своих детей еще и приемных. Семьи получают в бессрочное и безвозмездное пользование двухэтажные коттеджи площадью 250 квадратных метров с прилегающим участком в 12 соток.

    За 10 лет существования проекта СК «Дальпитерстрой» построила в деревне 25 коттеджей, за это время в семьи было принято 114 детей-сирот, из них 30 — дети-инвалиды, и 48 — дети с ограниченными возможностями здоровья.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close