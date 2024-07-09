Более 2,5 миллиона рублей собрала благотворительная регата на поддержку детей и взрослых с тяжёлой инвалидностью

Фото: предоставлено благотворительной организацией «Перспективы» Поделиться Поделиться





В Петербурге состоялась первая благотворительная регата «Перспективы: приключение для особенных людей». На помощь детям и взрослым с тяжёлой инвалидностью было собрано 2 514 900 рублей , сообщили в благотворительной организации «Перспективы», которая стала одним из организаторов парусной гонки.



Несмотря на непредсказуемую погоду (в день соревнований были солнце, дождь, гроза, ветер), все 2 6 заявленных команд вышли на старт.

Спортивная составляющая была насыщенной: победители определялись в трёх заездах на флот-яхтах MX700 и Santer-760 . Гонки прошли в акватории яхт-клуба «Горская», который также выступил организатором соревнований, и с выходом в Финский залив. Участники получили награды, памятные призы, новый опыт и впечатления. Поболеть за них приехали родственники, друзья, а также подопечные «Перспектив» из интернатов, семей и проектов сопровождаемого проживания.



«Это был потрясающий день. Одна стихия сменяла другую, вам приходилось испытывать невероятные трудности, — сказала, выступая на церемонии награждения победителей, президент благотворительной организации «Перспективы» Мария Островская. — Наши подопечные тоже ежедневно борются со стихией жизни, и им приходится очень нелегко. Здесь получилось создать удивительное пространство, где они включены в общую жизнь. Есть такая детская песня со словами: «На круглой планете есть место всем на свете». Вот у нас здесь такая планета, где есть место всем, и нашим подопечным ребятам тоже. Огромное спасибо всем, кто включился в эту радостную благотворительность».



Звёздным гостем регаты стал актёр Никита Волков. Поддержать его приехали жена Дарья и маленький сын. Никита участвовал в соревнованиях в составе сборной команды, которая заняла в своём заезде 4 место . После гонки он поделился впечатлениями:

«В нашей команде все были при деле, мне доверили парус. Это была встреча со стихией, в какой-то момент довольно опасной. Но нам сказали: спокойно! Сегодняшний день — это невероятное путешествие. Здесь собралось много неравнодушных людей. То, что делают волонтёры благотворительной организации «Перспективы», вызывает огромное уважение. Безумно рад быть рядом».

Фото: предоставлено благотворительной организацией «Перспективы» Регату символически открыл Кирилл Шмырков, художник арт-студии «Перспективы» Фото: предоставлено благотворительной организацией «Перспективы» Актёр Никита Волков с подопечным «Перспектив» Фото: предоставлено благотворительной организацией «Перспективы» Яхта, на парус которой нанесён принт картины «Океанария» Кирилла Шмыркова Фото: предоставлено благотворительной организацией «Перспективы» Фото: предоставлено благотворительной организацией «Перспективы» Фото: предоставлено благотворительной организацией «Перспективы» Фото: предоставлено благотворительной организацией «Перспективы» Поделиться Поделиться





Территория яхт-клуба на целый день действительно стала настоящим инклюзивным пространством, где люди, вне зависимости от своих ограничений и особенностей, общались, вместе участвовали в мастер-классах, играли в настольные игры, болели за команды и радовались их успехам.



Регату символически открыл Кирилл Шмырков — художник арт-студии «Перспективы»: он вышел на яхте, на парус которой был нанесён принт его картины «Океанария». Остальные яхты тоже вышли под особыми парусами с картинами художников арт-студии.

Кирилл — один из первых подопечных организации. О его жизненном пути, который во многом иллюстрирует работу «Перспектив», рассказала исполнительный директор организации Екатерина Таранченко:

«В 1996 году Кирилл познакомился с Маргарете фон дер Борх, основательницей «Перспектив». Ему тогда было 8 лет , и он жил в детском доме в Павловске. Для детей там тогда практически не было ничего. Они не выходили из кроватей, не было игр, занятий, друзей. Но пришли волонтёры «Перспектив» — и детей начали учить, у них появились коляски, прогулки, возможность развиваться. После переезда во взрослый Психоневрологический интернат № 3 в Петергофе Кирилл начал своё творчество как художник, потому что «Перспективы» открыли там арт-студию. И стал настоящим признанным художником, участником многих выставок и проектов. А год назад у Кирилла появился настоящий дом — он живёт сейчас в квартире сопровождаемого проживания «Перспектив» на Морской набережной».



Сергей Медведников, представитель яхт-клуба «Горская», сказал, насколько важно было для них принимать такое мероприятие:



«Большая честь совместно с Парусной школой «Горская», Навигацкой школой и благотворительной организацией «Перспективы» участвовать в реализации этого проекта. Петербург называют морской столицей. Но важно, чтобы он был ещё и столицей добра. Мы живём в непростое время, когда поддержка тех, кто рядом, особенно необходима».

Александр Забалуев, руководитель Навигацкой школы, один из инициаторов и соорганизатор благотворительной регаты, отметил, что главное волнение было о погоде. И пусть она проявила себя в день регаты во всей красе, всё запланированное получилось.



«Для нас любое доброе дело — часть жизненной позиции. Надеюсь, все набрали полные куртки и карманы впечатлений. Всем большое спасибо. И пусть у этой регаты впереди будут большие перспективы!» — сказал Забалуев.



«Погода была сложная: ветер, солнце, дождь — всё в лучших морских традициях. Все большие молодцы, что справились! Будем вас снова ждать в нашем яхт-клубе», — с таким напутствием обратилась к участникам Надежда Адамасова, директор Парусной школы «Горская».

Практически все отзывы участников содержали в себе желание обязательно вернуться. Чтобы побеждать, знакомиться с новыми людьми, получать удовольствие от воды, солнца, парусов — и, конечно, помогать.

