Более 2,5 миллиона рублей собрала благотворительная регата на поддержку детей и взрослых с тяжёлой инвалидностью

В Петербурге состоялась первая благотворительная регата «Перспективы: приключение для особенных людей». На помощь детям и взрослым с тяжёлой инвалидностью было собрано
Несмотря на непредсказуемую погоду (в день соревнований были солнце, дождь, гроза, ветер), все 2
Спортивная составляющая была насыщенной: победители определялись в трёх заездах на флот-яхтах MX700 и
«Это был потрясающий день. Одна стихия сменяла другую, вам приходилось испытывать невероятные трудности, — сказала, выступая на церемонии награждения победителей, президент благотворительной организации «Перспективы» Мария Островская. — Наши подопечные тоже ежедневно борются со стихией жизни, и им приходится очень нелегко. Здесь получилось создать удивительное пространство, где они включены в общую жизнь. Есть такая детская песня со словами: «На круглой планете есть место всем на свете». Вот у нас здесь такая планета, где есть место всем, и нашим подопечным ребятам тоже. Огромное спасибо всем, кто включился в эту радостную благотворительность».
Звёздным гостем регаты стал актёр Никита Волков. Поддержать его приехали жена Дарья и маленький сын. Никита участвовал в соревнованиях в составе сборной команды, которая заняла в своём заезде
«В нашей команде все были при деле, мне доверили парус. Это была встреча со стихией, в какой-то момент довольно опасной. Но нам сказали: спокойно! Сегодняшний день — это невероятное путешествие. Здесь собралось много неравнодушных людей. То, что делают волонтёры благотворительной организации «Перспективы», вызывает огромное уважение. Безумно рад быть рядом».
Территория яхт-клуба на целый день действительно стала настоящим инклюзивным пространством, где люди, вне зависимости от своих ограничений и особенностей, общались, вместе участвовали в мастер-классах, играли в настольные игры, болели за команды и радовались их успехам.
Регату символически открыл Кирилл Шмырков — художник арт-студии «Перспективы»: он вышел на яхте, на парус которой был нанесён принт его картины «Океанария». Остальные яхты тоже вышли под особыми парусами с картинами художников арт-студии.
Кирилл — один из первых подопечных организации. О его жизненном пути, который во многом иллюстрирует работу «Перспектив», рассказала исполнительный директор организации Екатерина Таранченко:
«В 1996 году Кирилл познакомился с Маргарете фон дер Борх, основательницей «Перспектив». Ему тогда было
Сергей Медведников, представитель яхт-клуба «Горская», сказал, насколько важно было для них принимать такое мероприятие:
«Большая честь совместно с Парусной школой «Горская», Навигацкой школой и благотворительной организацией «Перспективы» участвовать в реализации этого проекта. Петербург называют морской столицей. Но важно, чтобы он был ещё и столицей добра. Мы живём в непростое время, когда поддержка тех, кто рядом, особенно необходима».
Александр Забалуев, руководитель Навигацкой школы, один из инициаторов и соорганизатор благотворительной регаты, отметил, что главное волнение было о погоде. И пусть она проявила себя в день регаты во всей красе, всё запланированное получилось.
«Для нас любое доброе дело — часть жизненной позиции. Надеюсь, все набрали полные куртки и карманы впечатлений. Всем большое спасибо. И пусть у этой регаты впереди будут большие перспективы!» — сказал Забалуев.
«Погода была сложная: ветер, солнце, дождь — всё в лучших морских традициях. Все большие молодцы, что справились! Будем вас снова ждать в нашем яхт-клубе», — с таким напутствием обратилась к участникам Надежда Адамасова, директор Парусной школы «Горская».
Практически все отзывы участников содержали в себе желание обязательно вернуться. Чтобы побеждать, знакомиться с новыми людьми, получать удовольствие от воды, солнца, парусов — и, конечно, помогать.