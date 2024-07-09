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    Более 2,5 миллиона рублей собрала благотворительная регата на поддержку детей и взрослых с тяжёлой инвалидностью

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    Фото: предоставлено благотворительной организацией «Перспективы»
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    В Петербурге состоялась первая благотворительная регата «Перспективы: приключение для особенных людей». На помощь детям и взрослым с тяжёлой инвалидностью было собрано 2 514 900 рублей, сообщили в благотворительной организации «Перспективы», которая стала одним из организаторов парусной гонки.

    Несмотря на непредсказуемую погоду (в день соревнований были солнце, дождь, гроза, ветер), все 26 заявленных команд вышли на старт.

    Спортивная составляющая была насыщенной: победители определялись в трёх заездах на флот-яхтах MX700 и Santer-760. Гонки прошли в акватории яхт-клуба «Горская», который также выступил организатором соревнований, и с выходом в Финский залив. Участники получили награды, памятные призы, новый опыт и впечатления. Поболеть за них приехали родственники, друзья, а также подопечные «Перспектив» из интернатов, семей и проектов сопровождаемого проживания.

    «Это был потрясающий день. Одна стихия сменяла другую, вам приходилось испытывать невероятные трудности, — сказала, выступая на церемонии награждения победителей, президент благотворительной организации «Перспективы» Мария Островская. — Наши подопечные тоже ежедневно борются со стихией жизни, и им приходится очень нелегко. Здесь получилось создать удивительное пространство, где они включены в общую жизнь. Есть такая детская песня со словами: «На круглой планете есть место всем на свете». Вот у нас здесь такая планета, где есть место всем, и нашим подопечным ребятам тоже. Огромное спасибо всем, кто включился в эту радостную благотворительность».

    Звёздным гостем регаты стал актёр Никита Волков. Поддержать его приехали жена Дарья и маленький сын. Никита участвовал в соревнованиях в составе сборной команды, которая заняла в своём заезде 4 место. После гонки он поделился впечатлениями:

    «В нашей команде все были при деле, мне доверили парус. Это была встреча со стихией, в какой-то момент довольно опасной. Но нам сказали: спокойно! Сегодняшний день — это невероятное путешествие. Здесь собралось много неравнодушных людей. То, что делают волонтёры благотворительной организации «Перспективы», вызывает огромное уважение. Безумно рад быть рядом».

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    Территория яхт-клуба на целый день действительно стала настоящим инклюзивным пространством, где люди, вне зависимости от своих ограничений и особенностей, общались, вместе участвовали в мастер-классах, играли в настольные игры, болели за команды и радовались их успехам.

    Регату символически открыл Кирилл Шмырков — художник арт-студии «Перспективы»: он вышел на яхте, на парус которой был нанесён принт его картины «Океанария». Остальные яхты тоже вышли под особыми парусами с картинами художников арт-студии.

    Кирилл — один из первых подопечных организации. О его жизненном пути, который во многом иллюстрирует работу «Перспектив», рассказала исполнительный директор организации Екатерина Таранченко:

    «В 1996 году Кирилл познакомился с Маргарете фон дер Борх, основательницей «Перспектив». Ему тогда было 8 лет, и он жил в детском доме в Павловске. Для детей там тогда практически не было ничего. Они не выходили из кроватей, не было игр, занятий, друзей. Но пришли волонтёры «Перспектив» — и детей начали учить, у них появились коляски, прогулки, возможность развиваться. После переезда во взрослый Психоневрологический интернат № 3 в Петергофе Кирилл начал своё творчество как художник, потому что «Перспективы» открыли там арт-студию. И стал настоящим признанным художником, участником многих выставок и проектов. А год назад у Кирилла появился настоящий дом — он живёт сейчас в квартире сопровождаемого проживания «Перспектив» на Морской набережной».

    Сергей Медведников, представитель яхт-клуба «Горская», сказал, насколько важно было для них принимать такое мероприятие:

    «Большая честь совместно с Парусной школой «Горская», Навигацкой школой и благотворительной организацией «Перспективы» участвовать в реализации этого проекта. Петербург называют морской столицей. Но важно, чтобы он был ещё и столицей добра. Мы живём в непростое время, когда поддержка тех, кто рядом, особенно необходима».

    Александр Забалуев, руководитель Навигацкой школы, один из инициаторов и соорганизатор благотворительной регаты, отметил, что главное волнение было о погоде. И пусть она проявила себя в день регаты во всей красе, всё запланированное получилось.

    «Для нас любое доброе дело — часть жизненной позиции. Надеюсь, все набрали полные куртки и карманы впечатлений. Всем большое спасибо. И пусть у этой регаты впереди будут большие перспективы!» — сказал Забалуев.

    «Погода была сложная: ветер, солнце, дождь — всё в лучших морских традициях. Все большие молодцы, что справились! Будем вас снова ждать в нашем яхт-клубе», — с таким напутствием обратилась к участникам Надежда Адамасова, директор Парусной школы «Горская».

    Практически все отзывы участников содержали в себе желание обязательно вернуться. Чтобы побеждать, знакомиться с новыми людьми, получать удовольствие от воды, солнца, парусов — и, конечно, помогать.

    Фото: предоставлено благотворительной организацией «Перспективы»

    «Перспективы» — это партнерство некоммерческих организаций, в которое входит СПб БОО «Перспективы» и АНО «Новые перспективы»: Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация «Перспективы» основана в 1996 году в Петербурге; Автономная некоммерческая организация «Новые перспективы» основана в 2010 году.

    Работа партнерства ведется по трем направлениям:

    — Программа помощи детям c тяжелой инвалидностью в Доме-интернате для детей с отклонениями в умственном развитии № 4 г. Павловска (66 детей). Специалисты и добровольцы благотворительной организации дают своим подопечным квалифицированное сопровождение, прогулки, игры и непосредственное общение; ведется работа с родителями и тесное взаимодействие с персоналом интерната с целью оптимизации условий проживания и развития детей;

    — Программа помощи молодым людям-инвалидам в Психоневрологическом интернате №м3 г. Петергофа. Сегодня в интернате силами организации поддерживаются 140 молодых людей, проживающих на отделениях № 3 и № 10, а также организована работа трех мастерских для людей с тяжёлыми нарушениями развития, созданы условия для реализации их творческого потенциала в рамках театральной и арт-студий. Открыта тренировочная квартира, в которой проходит подготовка молодых людей, проживающих в интернате, к самостоятельной жизни;

    — Программа помощи семьям Санкт-Петербурга, которые воспитывают детей с множественными нарушениями. В 2004 и 2006 годах в рамках совместного проекта c АНО «Новые перспективы» открыты Центры социальной реабилитации (дневного пребывания) детей и молодых людей с инвалидностью. Также оказывается кризисная поддержка семьям, позволяющая им избежать передачи ребенка в интернат.

    В 2015 году «Перспективы» открыли первый Дом сопровождаемого проживания в деревне Раздолье Приозерского района Ленинградской области, в котором живут молодые люди с нарушениями развития при круглосуточном сопровождении персонала благотворительной организации. Данный проект является моделью интернатзамещающих технологий.

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