В России насчитали 60 китайских автобрендов. Официальных — лишь 29

К концу первого полугодия на российском авторынке были представлены порядка 60 китайских брендов. Об этом 9 июля на пресс-конференции рассказал президент ассоциации российских автодилеров Алексей Подщеколдин. Из них порядка 29 марок продают официально, через дилерские центры, еще 25, такие как Li Xiang, Zeekr, Huawei и BYD, не имеют официальных дилерских центров. В общей сложности на 1 июня этого года китайские бренды открыли в России 2 143 дилерских центра.
Ситуация не настолько радужная, как могло бы показаться, отмечает Алексей Подщеколдин: компании, которые продают 10 автомобилей в год, будут вынуждены уйти.
«Только первые 15 брендов останутся на рынке. Премиум-сегмент, может быть, тоже останется, а средний сегмент просто не удержится. Или обанкротится, как Lifan. В результате купить запчасти на Lifan просто невозможно», — считает Алексей Подщеколдин.