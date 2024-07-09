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    В России насчитали 60 китайских автобрендов. Официальных — лишь 29

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    2 комментария

    К концу первого полугодия на российском авторынке были представлены порядка 60 китайских брендов. Об этом 9 июля на пресс-конференции рассказал президент ассоциации российских автодилеров Алексей Подщеколдин. Из них порядка 29 марок продают официально, через дилерские центры, еще 25, такие как Li Xiang, Zeekr, Huawei и BYD, не имеют официальных дилерских центров. В общей сложности на 1 июня этого года китайские бренды открыли в России 2 143 дилерских центра.

    Фото: РОАД
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    Фото: РОАД
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    Ситуация не настолько радужная, как могло бы показаться, отмечает Алексей Подщеколдин: компании, которые продают 10 автомобилей в год, будут вынуждены уйти.

    «Только первые 15 брендов останутся на рынке. Премиум-сегмент, может быть, тоже останется, а средний сегмент просто не удержится. Или обанкротится, как Lifan. В результате купить запчасти на Lifan просто невозможно», — считает Алексей Подщеколдин.

    Фото: РОАД
    Фото: РОАД

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    Китайский автопромДилерские центры
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    Комментарии 2

    28064888609 Июл 2024 в 15:05
    Это ещё плохо считали.....
    +0−0
    alanfil09 Июл 2024 в 14:13
    Встречаются на дорогах столь хитровывернутые названия, что не знаешь, как и прочитать. Но по факту всё одинаковое гуано.
    +6−0
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