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    Под Петербургом умер младенец. Его отец в полиции, мать в центре для несовершеннолетних

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    7 комментариев

    Судмедэксперты устанавливают причину смерти младенца в Гатчинском районе Ленинградской области, пока его родителям напоминают о требованиях миграционного законодательства в России. Об этом стало известно «Фонтанке» 9 июля.

    По предварительным данным, скорую в квартиру в Тайцах вызвали накануне ранним утром, но мальчик, которому шёл пятый месяц, умер до приезда врачей. Визуально следов насилия на теле ребёнка нет. Установить, почему он перестал дышать, предстоит судмедэкспертам.

    Квартиру в Тайцах снимает семья из Таджикистана. Отцу мальчика 21 год, он официально не трудоустроен и находится в России с нарушением миграционного законодательства.

    Мужчину забрали в отдел полиции и составили в отношении него протокол о соответствующем правонарушении. Материалы по той же статье 18.8 КоАП оформили и на мать ребёнка. Её поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей — 18 лет девушке исполняется через месяц.

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    Комментарии 7

    y. l. g. 78709 Июл 2024 в 14:24
    Наши эти спят и видят, чтобы у нас таких семейств тоже полно было, чтобы рожали и не думали ни о чём лишний раз.
    +1−1
    Абрикосов09 Июл 2024 в 14:05
    домой... даже не наказывать их нужно (все равно не поймут), а отправлять на родину. Без права вернуться...
    +6−0
    mol4un09 Июл 2024 в 13:47
    Традиционные ценности! Год семьи!
    +3−2
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