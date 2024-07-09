Под Петербургом умер младенец. Его отец в полиции, мать в центре для несовершеннолетних

Судмедэксперты устанавливают причину смерти младенца в Гатчинском районе Ленинградской области, пока его родителям напоминают о требованиях миграционного законодательства в России. Об этом стало известно «Фонтанке» 9 июля.

По предварительным данным, скорую в квартиру в Тайцах вызвали накануне ранним утром, но мальчик, которому шёл пятый месяц, умер до приезда врачей. Визуально следов насилия на теле ребёнка нет. Установить, почему он перестал дышать, предстоит судмедэкспертам.

Квартиру в Тайцах снимает семья из Таджикистана. Отцу мальчика 21 год, он официально не трудоустроен и находится в России с нарушением миграционного законодательства.