Под Петербургом умер младенец. Его отец в полиции, мать в центре для несовершеннолетних

Судмедэксперты устанавливают причину смерти младенца в Гатчинском районе Ленинградской области, пока его родителям напоминают о требованиях миграционного законодательства в России. Об этом стало известно «Фонтанке» 9 июля.
По предварительным данным, скорую в квартиру в Тайцах вызвали накануне ранним утром, но мальчик, которому шёл пятый месяц, умер до приезда врачей. Визуально следов насилия на теле ребёнка нет. Установить, почему он перестал дышать, предстоит судмедэкспертам.
Квартиру в Тайцах снимает семья из Таджикистана. Отцу мальчика 21 год, он официально не трудоустроен и находится в России с нарушением миграционного законодательства.
Мужчину забрали в отдел полиции и составили в отношении него протокол о соответствующем правонарушении. Материалы по той же статье 18.8 КоАП оформили и на мать ребёнка. Её поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей — 18 лет девушке исполняется через месяц.