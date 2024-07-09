    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 19

    3 м/с, ю-з

    767мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.17eur95.66

    Трамвай сбил женщину на Коллонтай. Она в прямом смысле оказалась под вагоном

    3845
    9 комментариев

    Серьезное ДТП с пешеходом и электротранспортом произошло днем 9 июля в Невском районе Петербурга. На месте работает дорожная полиция, пригнали спецтехнику.

    На улице Коллонтай, напротив дома 24, трамвай сбил женщину-пешехода на «выделенке», сообщил читатель «Фонтанки» Алексей. По его словам, пострадавшая перебегала дорогу в неположенном месте. Судя по фото, женщина оказалась прямо под трамваем. На место приехала специальная аварийка, возможно, чтобы приподнять вагон.

    Фото: читатель «Фонтанки» Алексей
    ПоделитьсяПоделиться

    Как рассказали в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», ДТП случилось в 11:36 неподалеку от станции метро «Проспект Большевиков». Трамвай маршрута А наехал на пешехода, переходившего трамвайные пути в неположенном месте — вне зоны пешеходного перехода. Увидев человека на путях, водитель трамвая применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. (Новость дополнена в 13:39.)

    Фото: читатель «Фонтанки» Алексей
    ПоделитьсяПоделиться

    В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу сообщили, что пострадавшая 87-летняя женщина находится в тяжелом состоянии. На месте работают сотрудники ГАИ. По факту ДТП ведется проверка. В ГЭТ добавили, что женщину госпитализировали, а на предприятии создана комиссия по установлению причин произошедшего.

    ПоделитьсяПоделиться

    Из-за ДТП трамваи не могут проехать по улице Коллонтай у дома 25. Как сообщает «Организатор перевозок», в связи с этим временно изменены трассы трамваев № А, 27 и 65. От конечной станции «Река Оккервиль» они направлены по улице Дыбенко и Дальневосточному проспекту. Первый маршрут затем следует по улице и проспекту Солидарности до станции «Река Оккервиль», остальные — по действующей трассе.

    Фото: читатель «Фонтанки» Алексей
    Фото: читатель «Фонтанки» Алексей

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургДТПДТП в ПетербургеДТП с трамваемДТП с пешеходом
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 9

    VKuser131309609 Июл 2024 в 14:45
    Раньше у трамваев были специальные сетки опускающиеся при экстренном торможении сейчас на них стали экономить ?
    И зачем печатать фото (публиковать ) на котором самое интересное заретушировано ?
    +0−1
    28021544309 Июл 2024 в 14:07
    Вполне вероятно, что она уже с симптоматикой деменции ходила по земле! Здесь и результат налицо!
    +0−1
    mol4un09 Июл 2024 в 13:50
    Запретить трамваи!
    +1−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close