Трамвай сбил женщину на Коллонтай. Она в прямом смысле оказалась под вагоном

Серьезное ДТП с пешеходом и электротранспортом произошло днем
На улице Коллонтай, напротив дома 24, трамвай сбил женщину-пешехода на «выделенке», сообщил читатель «Фонтанки» Алексей. По его словам, пострадавшая перебегала дорогу в неположенном месте. Судя по фото, женщина оказалась прямо под трамваем. На место приехала специальная аварийка, возможно, чтобы приподнять вагон.
Как рассказали в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», ДТП случилось в 11:36 неподалеку от станции метро «Проспект Большевиков». Трамвай маршрута А наехал на пешехода, переходившего трамвайные пути в неположенном месте — вне зоны пешеходного перехода. Увидев человека на путях, водитель трамвая применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. (Новость дополнена в 13:39.)
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу сообщили, что пострадавшая 87-летняя женщина находится в тяжелом состоянии. На месте работают сотрудники ГАИ. По факту ДТП ведется проверка. В ГЭТ добавили, что женщину госпитализировали, а на предприятии создана комиссия по установлению причин произошедшего.
Из-за ДТП трамваи не могут проехать по улице Коллонтай у дома 25. Как сообщает «Организатор перевозок», в связи с этим временно изменены трассы трамваев