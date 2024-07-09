На экскурсовода в Петербурге возбудили дело за оказание небезопасных услуг

Зарабатывающий на экскурсиях по крышам в центре Петербурга уроженец Ставрополья стал фигурантом уголовного дела. Его предупреждали, что стоит поискать другую работу.
ГУ МВД по СПб и ЛО
21-летнего подозреваемого задержали оперативники экономической полиции Петербурга после того, как под видом туристов записались на экскурсию на крышу 54-го дома по Невскому проспекту. В ГУ МВД сообщают, что форменное облачение сотрудников гида смутило, но бежать от них он не стал.
Оказалось, что гид не первый раз сталкивается с проблемами из-за своей работы. Ранее его привлекали за это же, но по статье об административном правонарушении. Работу молодой человек не сменил, и теперь он фигурант уже уголовного дела, ему вменили статью об оказании небезопасных услуг. Кроме того, она имеет все шансы получить квалификацию «группой лиц по предварительному сговору» — этих самых лиц ищут.
Отмечается, что с каждого туриста задержанный гид мог заработать от тысячи до трех тысяч рублей. Судя по видео, экскурсии действительно не имеют ничего общего с безопасностью.