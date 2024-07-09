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    На экскурсовода в Петербурге возбудили дело за оказание небезопасных услуг

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    4 комментария

    Зарабатывающий на экскурсиях по крышам в центре Петербурга уроженец Ставрополья стал фигурантом уголовного дела. Его предупреждали, что стоит поискать другую работу.

    ГУ МВД по СПб и ЛО

    21-летнего подозреваемого задержали оперативники экономической полиции Петербурга после того, как под видом туристов записались на экскурсию на крышу 54-го дома по Невскому проспекту. В ГУ МВД сообщают, что форменное облачение сотрудников гида смутило, но бежать от них он не стал.

    Оказалось, что гид не первый раз сталкивается с проблемами из-за своей работы. Ранее его привлекали за это же, но по статье об административном правонарушении. Работу молодой человек не сменил, и теперь он фигурант уже уголовного дела, ему вменили статью об оказании небезопасных услуг. Кроме того, она имеет все шансы получить квалификацию «группой лиц по предварительному сговору» — этих самых лиц ищут.

    Отмечается, что с каждого туриста задержанный гид мог заработать от тысячи до трех тысяч рублей. Судя по видео, экскурсии действительно не имеют ничего общего с безопасностью.

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    Комментарии 4

    Повестка дна09 Июл 2024 в 14:01
    Ах какая забота о безопасности туристов у ментов проснулась!
    +1−0
    Tatar09 Июл 2024 в 13:38
    Как прекрасна наша саванна с высоты птичьего полета.
    +1−0
    Entrenador200509 Июл 2024 в 13:28
    Все эти непрофессиональные экскурсоводы несут в народ недостоверную информацию про наш город причём за немалые деньги . При этом они за бесплатно используют его инфраструктуру и памятники архитектуры.
    Они как личинки, паразитирующие на трупе.
    +1−1
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