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    РИА: «Гранд Сервис Экспресс» будет пересаживать пассажиров из вагонов, где может сломаться кондиционер

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    Крымский железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» будет пересаживать пассажиров из вагонов, где может сломаться кондиционер, сообщает 9 июля РИА Новости в своем канале со ссылкой на компанию. Сейчас будущий механизм находится в работе у оператора.

    По данным РИА, ближайшие полторы недели – до 20 июля – перевозчик не будет продавать билеты на некоторые поезда и Москвы в Евпаторию и Феодосию.

    «Накануне в соцсетях появились сообщения о поломке кондиционеров в одном из поездов компании. В ГСЭ говорят, что авария случилась в Ростовской области в вагоне 1989 года выпуска, пассажиров, при возможности, пересаживали», – отметили в информагентстве.

    Ранее в компании заявили ТАСС, что возвращают часть денег за билет в случае, если в вагоне был сломан кондиционер. Перевозчик также уточнил, что «с каждой жалобой, направленной официально через форму обратной связи, мы работаем индивидуально».

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