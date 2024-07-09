РИА: «Гранд Сервис Экспресс» будет пересаживать пассажиров из вагонов, где может сломаться кондиционер

Крымский железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» будет пересаживать пассажиров из вагонов, где может сломаться кондиционер, сообщает 9 июля РИА Новости в своем канале со ссылкой на компанию. Сейчас будущий механизм находится в работе у оператора.



По данным РИА, ближайшие полторы недели – до 20 июля – перевозчик не будет продавать билеты на некоторые поезда и Москвы в Евпаторию и Феодосию.



«Накануне в соцсетях появились сообщения о поломке кондиционеров в одном из поездов компании. В ГСЭ говорят, что авария случилась в Ростовской области в вагоне 1989 года выпуска, пассажиров, при возможности, пересаживали», – отметили в информагентстве.

