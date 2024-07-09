РИА Новости: Соболев официально станет игроком «Зенита» в ближайшие дни

Футболист московского «Спартака» Александр Соболев принял условия контракта от «Зенита». Как сообщает РИА Новости 9 июля со ссылкой на источник, трансфер нападающего должен завершиться в ближайшие дни.
Отметим, что председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с изданием «Спорт Экспресс» опроверг эту информацию.
Соболев перешел в «Спартак» в январе 2020 года из самарских «Крыльев Советов». За это время он сыграл 139 матчей за «красно-белых», забил 58 голов и отдал 32 результативные передачи. В составе «Спартака» он становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России, а также выиграл Кубок страны в 2022 году.
В сборной России Соболев сыграл 15 матчей и забил шесть голов.