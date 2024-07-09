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    РИА Новости: Соболев официально станет игроком «Зенита» в ближайшие дни

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    2 комментария

    Футболист московского «Спартака» Александр Соболев принял условия контракта от «Зенита». Как сообщает РИА Новости 9 июля со ссылкой на источник, трансфер нападающего должен завершиться в ближайшие дни.

    Отметим, что председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с изданием «Спорт Экспресс» опроверг эту информацию.

    Соболев перешел в «Спартак» в январе 2020 года из самарских «Крыльев Советов». За это время он сыграл 139 матчей за «красно-белых», забил 58 голов и отдал 32 результативные передачи. В составе «Спартака» он становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России, а также выиграл Кубок страны в 2022 году.

    В сборной России Соболев сыграл 15 матчей и забил шесть голов.

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    Комментарии 2

    Дядя Бо09 Июл 2024 в 12:39
    Но зачем?
    +0−0
    ZAQ09 Июл 2024 в 12:34
    неееееееееееееееееет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    +1−0
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