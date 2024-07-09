За сутки в водоемах России утонуло почти полсотни отдыхающих

За один день на водоемах в России люди тонули
Самый юный погибший — восьмилетний мальчик, приехавший погостить на лето к бабушке. Он утонул во время купания в оросительном канале Таловка в Дагестане, тело ребенка вытащили из воды местные жители. В Красноярском крае
В Иркутской области вблизи села Кундуй
Сразу две гибели произошло в Татарстане. На реке Сумке утонула женщина, на озере Малое Лебяжье — мужчина. В Белгородской области ушел под воду мужчина, который купался с шестилетним сыном на плечах. Мужчина не рассчитал силы и стал тонуть.
Еще две жизни вода забрала в Кировской области. В Кирово-Чепецком районе
В Уфимском районе Башкирии завершились поиски
За первый месяц лета в Петербурге и Ленобласти вода унесла жизни