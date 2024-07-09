За сутки в водоемах России утонуло почти полсотни отдыхающих

За один день на водоемах в России люди тонули 47 раз , 42 из которых закончились трагедией. Большинство из отдыхающих, не вернувшихся на берег, выбрало для купания «дикие» пляжи. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС 9 июля.

Самый юный погибший — восьмилетний мальчик, приехавший погостить на лето к бабушке. Он утонул во время купания в оросительном канале Таловка в Дагестане, тело ребенка вытащили из воды местные жители. В Красноярском крае 18-летний парень утонул на реке Ангаре.

В Иркутской области вблизи села Кундуй 15-летний юноша ушел под воду, когда переплывал водоем с отцом и дядей. Тело 16-летней девочки прохожие заметили на Гребном канале Волги в Нижнем Новгороде.

Сразу две гибели произошло в Татарстане. На реке Сумке утонула женщина, на озере Малое Лебяжье — мужчина. В Белгородской области ушел под воду мужчина, который купался с шестилетним сыном на плечах. Мужчина не рассчитал силы и стал тонуть.

Еще две жизни вода забрала в Кировской области. В Кирово-Чепецком районе 34-летний мужчина пошел освежиться от жары в искусственном водоеме, его поиски ведутся вторые сутки. В Нолинском районе упал с лодки и утонул нетрезвый 52-летний мужчина.

В Уфимском районе Башкирии завершились поиски 10-летней девочки, которая тайком ушла купаться с подругой. В Уфе одного погибшего мужчину очевидцы выловили из местного водоема, второго — из карьера.