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    За сутки в водоемах России утонуло почти полсотни отдыхающих

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    За один день на водоемах в России люди тонули 47 раз, 42 из которых закончились трагедией. Большинство из отдыхающих, не вернувшихся на берег, выбрало для купания «дикие» пляжи. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС 9 июля.

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    Самый юный погибший — восьмилетний мальчик, приехавший погостить на лето к бабушке. Он утонул во время купания в оросительном канале Таловка в Дагестане, тело ребенка вытащили из воды местные жители. В Красноярском крае 18-летний парень утонул на реке Ангаре.

    В Иркутской области вблизи села Кундуй 15-летний юноша ушел под воду, когда переплывал водоем с отцом и дядей. Тело 16-летней девочки прохожие заметили на Гребном канале Волги в Нижнем Новгороде.

    Сразу две гибели произошло в Татарстане. На реке Сумке утонула женщина, на озере Малое Лебяжье — мужчина. В Белгородской области ушел под воду мужчина, который купался с шестилетним сыном на плечах. Мужчина не рассчитал силы и стал тонуть.

    Еще две жизни вода забрала в Кировской области. В Кирово-Чепецком районе 34-летний мужчина пошел освежиться от жары в искусственном водоеме, его поиски ведутся вторые сутки. В Нолинском районе упал с лодки и утонул нетрезвый 52-летний мужчина.

    В Уфимском районе Башкирии завершились поиски 10-летней девочки, которая тайком ушла купаться с подругой. В Уфе одного погибшего мужчину очевидцы выловили из местного водоема, второго — из карьера.

    За первый месяц лета в Петербурге и Ленобласти вода унесла жизни 19 человек. Причина гибели взрослых на воде, как правило, была связана с распитием спиртного.

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    Комментарии 6

    28206267509 Июл 2024 в 12:02
    Народ бухает от бесперспективности, начинает гибнуть, куда пошли?
    +0−0
    Jot09 Июл 2024 в 11:55
    Взрослые - ладно, хотя и печально.
    Но вот дети...Контроль и еще раз контроль. Ребенок должен быть "построен" и заинструктирован до предела, обида останется на всю жизнь, но со временем станет благодарен.
    Я, например, жив благодаря этому. Были шансы пропасть. Меня педофил хотел вытащить из электрички. Я стал орать так, что он "испарился". Не поймали.
    Берегите близких, всем добра.
    +0−0
    0710195209 Июл 2024 в 11:50
    Полроты потенциальных штурмовиков зазря потонуло
    +1−0
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