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    В Белгороде прогремели взрывы. Минобороны сообщило о сбитом украинском беспилотнике, а губернатор — о погибшем человеке

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    2 комментария

    Несколько взрывов прогремели в Белгороде вечером 8 июля после объявления режима ракетной опасности в 23:31 и до отбоя тревоги в 23:48. Об этом сообщили ТАСС и РИА Новости.

    В 23:35 Минобороны отчиталось о сбитом над территорией Белгородской области «украинском беспилотном летательном аппарате» — по данным ведомства, атака с помощью БПЛА была пресечена около 23:10.

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    Местные жители обменивались в соцсетях кадрами взрывов в городской черте и в районе частной застройки, фотографиями дыма, поднимающегося над крышами и поврежденных домов.

    Губернатор Вячеслав Гладков лично прибыл на место происшествия и в сопровождении работников силовых ведомств и медицинских служб осмотрел место ЧП. Он же сообщил о гибели мирного жителя в результате ночной атаки.

    Уже в первом часу ночи в своем телеграм-канале он написал, что «на подлете к городу» были сбиты «несколько воздушных целей». Двое человек получили ранения: одному из них, с минно-взрывной травмой и осколочным ранением руки, потребовалась госпитализация.

    По информации ТАСС, в результате атаки был поврежден завод «Энергомаш».

    На местах работают оперативные службы. Информация о пострадавших среди населения и ущербе для городской инфраструктуры уточняется.

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    Комментарии 2

    HERNANDEZ09 Июл 2024 в 02:02
    К сожалению, российским властям не жалко и россиян. Иначе они давно бы уже прекратили сво, поскольку очевидно, что ни одна из заявленных два года назад целей не может быть выполнена.
    +0−0
    27633389309 Июл 2024 в 01:20
    А что насчёт Киева?
    +0−0
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