В Белгороде прогремели взрывы. Минобороны сообщило о сбитом украинском беспилотнике, а губернатор — о погибшем человеке

Несколько взрывов прогремели в Белгороде вечером 8 июля после объявления режима ракетной опасности в 23:31 и до отбоя тревоги в 23:48. Об этом сообщили ТАСС и РИА Новости .

В 23:35 Минобороны отчиталось о сбитом над территорией Белгородской области «украинском беспилотном летательном аппарате» — по данным ведомства, атака с помощью БПЛА была пресечена около 23:10.

Местные жители обменивались в соцсетях кадрами взрывов в городской черте и в районе частной застройки, фотографиями дыма, поднимающегося над крышами и поврежденных домов.

Губернатор Вячеслав Гладков лично прибыл на место происшествия и в сопровождении работников силовых ведомств и медицинских служб осмотрел место ЧП. Он же сообщил о гибели мирного жителя в результате ночной атаки.

Уже в первом часу ночи в своем телеграм-канале он написал, что «на подлете к городу» были сбиты «несколько воздушных целей». Двое человек получили ранения: одному из них, с минно-взрывной травмой и осколочным ранением руки, потребовалась госпитализация.

По информации ТАСС, в результате атаки был поврежден завод «Энергомаш».