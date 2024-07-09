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    Мультимедийная заметка

    Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

    Спортивный комплекс «Алмаз — Антей» продолжает работу и летом

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    В июле и августе жители Невского района не останутся без возможности заниматься физкультурой. Спортивный комплекс «Алмаз — Антей» — крупнейший спортивный объект района — и в летний период обеспечивает полный комплекс спортивных и оздоровительных услуг.

    Сейчас техническое оснащение Дворца спорта позволяет организовать работу трёх чаш бассейнов без полного закрытия на санитарные каникулы, как это было раньше. В этом году бассейны 25 метров и 50 метров закроются на техобслуживание лишь на месяц (по очереди), предоставляя возможность посетителям не прекращать тренировки, а детский бассейн не будет работать только в июле.

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    Ледовый Дворец спортивного комплекса «Алмаз — Антей» откроет двери для всех желающих 1 сентября. Дом спорта и Теннисный клуб уйдут на техническое обслуживание 1 июля и будут готовы принять всех спортсменов уже с 1 августа.

    — Обуховский завод традиционно уделяет большое внимание популяризации здорового образа жизни среди заводчан и членов их семей. Мы делаем все возможное, чтобы каждый сотрудник мог подобрать активность по душе. Более того, спортивный комплекс «Алмаз-Антей» — крупнейший в Невском районе, многие его жители выбирают наш СК, чтобы заниматься хоккеем, плаванием, большим теннисом или спортивной гимнастикой и так далее, ̶ сказал заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз — Антей», генеральный директор Обуховского завода Михаил Подвязников. — Безусловно, сегодня один из значимых проектов — это футбольный клуб «Алмаз-Антей». Уже почти десять лет мы ежедневно совершенствуем и развиваем методику преподавания, философию клуба, его инфраструктуру. Даже лето — не повод останавливаться!

    Фото предоставлены СК «Алмаз-Антей»

    АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей», ИНН: 7731084175

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