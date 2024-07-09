Спортивный комплекс «Алмаз — Антей» продолжает работу и летом

В июле и августе жители Невского района не останутся без возможности заниматься физкультурой. Спортивный комплекс «Алмаз — Антей» — крупнейший спортивный объект района — и в летний период обеспечивает полный комплекс спортивных и оздоровительных услуг.



Сейчас техническое оснащение Дворца спорта позволяет организовать работу трёх чаш бассейнов без полного закрытия на санитарные каникулы, как это было раньше. В этом году бассейны 25 метров и 50 метров закроются на техобслуживание лишь на месяц (по очереди), предоставляя возможность посетителям не прекращать тренировки, а детский бассейн не будет работать только в июле.