«Тема Еды» раскрыта. Конференция для рестораторов выходит на федеральный уровень

Как видят ресторан создатели и гости? Это очень важный и сложный вопрос — в том числе для Петербурга, гастрономической столицы России. Ответит на него образовательная конференция «Тема Еды», которую организует Яндекс Еда в рамках фестиваля Saint-Petersburg Cocktail Week.



Теперь образовательная конференция, которую проводит Яндекс Еда, выходит на федеральный уровень: раньше она проходила только в Москве.



В Петербурге заявленной теме посвятят лекции и дискуссии. Ожидаемый организаторами и участниками результат — объемный взгляд на ресторан со стороны его владельца, управляющего, сотрудника, маркетолога и гостя. Приглашенные эксперты обсудят экономику, маркетинг и менеджмент, расскажут, как мотивировать команду и развивать бизнес. Также они поделятся личными кейсами — как создавать сильные бренды и привлекать посетителей.



На конференции для рестораторов выступят представители Яндекса:



Валерия Морозова — руководитель направления B2B-маркетинга и контентных сервисов Яндекс Еды. В день «Ресторан глазами маркетолога» она примет участие в дискуссии о гастрофестивалях.

— руководитель направления B2B-маркетинга и контентных сервисов Яндекс Еды. В день «Ресторан глазами маркетолога» она примет участие в дискуссии о гастрофестивалях. Динара Галеева — руководитель службы ресторанных продуктов и интеграций в Яндекс Еде. В день «Ресторан глазами гостя» она представит презентацию «Потребление 2024: как заказывают гости и как расти в доставке» и расскажет о потребительском поведении и предпочтениях пользователей.

— руководитель службы ресторанных продуктов и интеграций в Яндекс Еде. В день «Ресторан глазами гостя» она представит презентацию «Потребление 2024: как заказывают гости и как расти в доставке» и расскажет о потребительском поведении и предпочтениях пользователей. Анита Краснова — руководитель службы развития клиентов в Яндекс Рекламе. Поделится, как бизнесу работать с Яндекс Картами и привлекать больше гостей, — всё это в день «Ресторан глазами гостя».

Также среди заявленных спикеров — признанные эксперты в области ресторанного бизнеса: ресторатор и владелец HURMA group of companies Дмитрий Левицкий, ресторатор Folk Team Дмитрий Романов, генеральный директор коммуникационного агентства «Аппетитный маркетинг» Мария Тюменёва, сооснователь сети ресторанов EGGSELLENT Полина Юрова и другие.



Образовательная конференция будет проходить с 22 по 25 июля. Посмотреть программу и узнать больше о спикерах можно на сайте, а следить за актуальными новостями — в Телеграм-канале. Чтобы посетить конференцию, нужно купить билет с любым доступным тарифом на сайте Saint-Petersburg Cocktail Week.



Напомним также, что в июне этого года в рамках «Темы Еды» сервис запустил «Консалтинг для региональных рестораторов». Владельцы и управленцы заведений из регионов могут получить персональные бесплатные онлайн-консультации по развитию бизнеса от экспертов ресторанного рынка, в том числе и самой онлайн-платформы.



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