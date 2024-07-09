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    На КАД у развязки с Московским шоссе до середины августа перекроют две полосы

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Дорожные работы добавят пробок на юге кольцевой автодороги Петербурга почти до конца лета. У развязки с Московским шоссе ограничат и замедлят внешнее кольцо.

    С 10 июля до 15 августа на 64-м километре внешнего кольца КАД будут менять два деформационных шва, предупредили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В связи с этим будут перекрывать для проезда:

    • с 10 по 22 июля — первую полосу;
    • с 23 июля по 4 августа — первую и вторую полосы;
    • с 5 по 15 августа — третью и четвёртую полосы.

    На всех свободных полосах внешнего кольца при этом ограничат скорость до 50 км/ч. А также дополнительно перекроют переходно-скоростную полосу съезда с Московского шоссе и Витебского проспекта на внешнее кольцо КАД.

    Работы на участке будет вести ООО «ЕвроТрансСтрой». Дополнительно подрядчик локально заменит гидроизоляцию и устранит колею на третьей и четвёртой полосах полуторакилометрового участка.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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