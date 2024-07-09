На КАД у развязки с Московским шоссе до середины августа перекроют две полосы

Дорожные работы добавят пробок на юге кольцевой автодороги Петербурга почти до конца лета. У развязки с Московским шоссе ограничат и замедлят внешнее кольцо.
С 10 июля до 15 августа на
- с 10 по 22 июля — первую полосу;
- с 23 июля по 4 августа — первую и вторую полосы;
- с 5 по 15 августа — третью и четвёртую полосы.
На всех свободных полосах внешнего кольца при этом ограничат скорость до
Работы на участке будет вести ООО «ЕвроТрансСтрой». Дополнительно подрядчик локально заменит гидроизоляцию и устранит колею на третьей и четвёртой полосах полуторакилометрового участка.