На КАД у развязки с Московским шоссе до середины августа перекроют две полосы

Дорожные работы добавят пробок на юге кольцевой автодороги Петербурга почти до конца лета. У развязки с Московским шоссе ограничат и замедлят внешнее кольцо.



С 10 июля до 15 августа на 64-м километре внешнего кольца КАД будут менять два деформационных шва, предупредили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В связи с этим будут перекрывать для проезда: