В России разработают сервис для заключения брака по биометрическим данным

Сервис, позволяющий заключить брак без подачи документов в органы ЗАГС, разработают в России. Поручение Минюсту, Минцифры, а также Федеральной налоговой службе совместно с Центром биометрических технологий дал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.



Предполагается, что у граждан появятся два способа заключить брак. Или традиционный поход в загс с заявлением и удостоверяющими личность документами, или же с помощью биометрии, пишет 8 июля РИА Новости.



Кроме брака с помощью Единой государственной биометрической системы без документов можно будет сменить имя, а также установить отцовство.

