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    В России разработают сервис для заключения брака по биометрическим данным

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    2 комментария

    Сервис, позволяющий заключить брак без подачи документов в органы ЗАГС, разработают в России. Поручение Минюсту, Минцифры, а также Федеральной налоговой службе совместно с Центром биометрических технологий дал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

    Предполагается, что у граждан появятся два способа заключить брак. Или традиционный поход в загс с заявлением и удостоверяющими личность документами, или же с помощью биометрии, пишет 8 июля РИА Новости.

    Кроме брака с помощью Единой государственной биометрической системы без документов можно будет сменить имя, а также установить отцовство.

    Поручением предусмотрена разработка дорожной карты, в которой будут детально прописаны этапы реализации сервиса, а также сроки его запуска.

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    Комментарии 2

    Иван Финкман08 Июл 2024 в 20:53
    Сперму предложат сдавать? Заодно будет можно протестировать качество в разрезе выполнения задач по демографической политики и в нести в профиль социального рейтинга.
    +1−0
    ixform08 Июл 2024 в 20:39
    класс! мне нужна жена тогда
    квартиру обещают построить в сентябре.. а пока что я тусуюсь в комнате трёшки в которой в первой комнате инвалид-пьяница эксбоевик 1й чеченской и его пассия которые друг на друга всё время вечером матом орут на безрадость окружающим, со второй комнаты съехали после СВО и ранения (я там подкинул баночку гинки белобы отцу семейства перед этим и у него чутка мозги встали назад) и я.. ну и конечно тут не до никаких семейных динамик, но я не теряю надежды! Скоро построят МКД с моей ипотекой и я перееду и конечно мне понадобится жена, которую наверное можно будет отыскать в соц сети знакомств с биометрией и хорошей анкетой, то есть надо биометрию дать службам датинга
    +1−1
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