Ты хотела на Канары, а везу тебя за МКАД. В Воронежской области свинья в «копейке» спровоцировала ДТП

В Воронежской области домашняя хрюшка буквально подложила свинью своему новому прижимистому хозяину, который отважился прокатить её с ветерком на старенькой легковушке. Теперь мужчине предстоит не только починка «Жигулей», но и ремонт столба, пишет 8 июля РИА Новости со ссылкой на очевидцев необычной аварии.



В Сети появилось видео: из врезавшейся в столб синей «копейки» (ВАЗ-2101. — Прим. ред.) мужчины вытаскивают истошно визжащую свинью и волокут в фуру. При этом хавронья отчаянно сопротивляется. Очевидцы рассказали агентству, что кадры были сняты в селе Троицкое. Местный житель приобрел свинью, но решил не тратить деньги на перевозку и довезти на своей машине. По пути неблагодарное животное укусило его за плечо, что и спровоцировало ДТП.

