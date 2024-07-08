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    Ты хотела на Канары, а везу тебя за МКАД. В Воронежской области свинья в «копейке» спровоцировала ДТП

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    1 комментарий

    В Воронежской области домашняя хрюшка буквально подложила свинью своему новому прижимистому хозяину, который отважился прокатить её с ветерком на старенькой легковушке. Теперь мужчине предстоит не только починка «Жигулей», но и ремонт столба, пишет 8 июля РИА Новости со ссылкой на очевидцев необычной аварии.

    В Сети появилось видео: из врезавшейся в столб синей «копейки» (ВАЗ-2101. — Прим. ред.) мужчины вытаскивают истошно визжащую свинью и волокут в фуру. При этом хавронья отчаянно сопротивляется. Очевидцы рассказали агентству, что кадры были сняты в селе Троицкое. Местный житель приобрел свинью, но решил не тратить деньги на перевозку и довезти на своей машине. По пути неблагодарное животное укусило его за плечо, что и спровоцировало ДТП.

    «Завалил столб и потратил 150 тысяч на ремонт столба», — рассказал собеседник агентства. Мужчину доставили в больницу и отпустили лечиться домой.

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    Комментарии 1

    ixform08 Июл 2024 в 20:11
    транспортируйте свиней с завязанным ртом в виду их способности кусать за плечо - я не шучу.. если Вы сейчас это не зафиксируете потом ситуация повторится и продавец свинье без кляпа во рту уйдёт от социальной ответственности и государство получит травмированного налогоплательщика и вот ещё минус столб и авто
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