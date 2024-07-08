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    Четыре человека задохнулись в колодце очистных сооружений под Саратовом

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    3 комментария

    На очистных сооружениях в городе Балаково в Саратовской области погибли четверо рабочих. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР по Саратовской области 8 июля.

    Трагедия произошла днем в колодце очистных сооружений. Извлечены тела четырех сотрудников, еще один пострадавший выжил, его госпитализировали.

    Фото: СУ СК РФ по Саратовской области
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    Дело возбудили по статье о халатности, повлекшей смерть двух и более людей (ч. 3 ст. 293 УК РФ). В настоящее время на месте работают следователи, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

    СУ СК РФ по Саратовской области

    Как написал в своем телеграм-канале начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин, рабочие задохнулись в колодце. По данным прокуратуры, погибшими оказались сотрудники жилищно-коммунального комплекса. Ведомство организовало проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности.

    Фото: СУ СК РФ по Саратовской области

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    Комментарии 3

    triton197708 Июл 2024 в 18:49
    Только вчера по моему в "Докторе Питере" была заметка о вероятных "летальных перспективах" в случае с канализацией.
    +0−0
    Suzanna Venegrettova08 Июл 2024 в 18:47
    Началась какая то череда гибелей работников. Халатность набирает обороты. Представить, что твориться по всей стране, просто страшно.
    +1−0
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