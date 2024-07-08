Четыре человека задохнулись в колодце очистных сооружений под Саратовом

На очистных сооружениях в городе Балаково в Саратовской области погибли четверо рабочих. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР по Саратовской области 8 июля.



Трагедия произошла днем в колодце очистных сооружений. Извлечены тела четырех сотрудников, еще один пострадавший выжил, его госпитализировали.