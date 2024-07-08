Четыре человека задохнулись в колодце очистных сооружений под Саратовом

На очистных сооружениях в городе Балаково в Саратовской области погибли четверо рабочих. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР по Саратовской области 8 июля.
Трагедия произошла днем в колодце очистных сооружений. Извлечены тела четырех сотрудников, еще один пострадавший выжил, его госпитализировали.
Дело возбудили по статье о халатности, повлекшей смерть двух и более людей (ч. 3 ст. 293 УК РФ). В настоящее время на месте работают следователи, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
СУ СК РФ по Саратовской области
Как написал в своем телеграм-канале начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин, рабочие задохнулись в колодце. По данным прокуратуры, погибшими оказались сотрудники жилищно-коммунального комплекса. Ведомство организовало проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности.