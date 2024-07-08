В областных новостройках стало в три раза больше коммерческих помещений, в городских — меньше на 23%

За первое полугодие объем предложения встроенных коммерческих помещений в Ленинградской области вырос в три раза. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», при этом в черте города обратный тренд — предложение сократилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



— На первичном рынке региона в продаже находится 1,5 тыс. коммерческих помещений, — сообщила руководитель департамента управления проектами Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Светлана Московченко. — Заметно перетекание объемов строительства в пригородные локации Петербурга. 33% встроенных коммерческих помещений сейчас сконцентрировано во Всеволожском районе.

