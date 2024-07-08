    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Облачно, Дождь

    Ощущается как 18

    1 м/с, ю-з

    765мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.13eur95.57

    В областных новостройках стало в три раза больше коммерческих помещений, в городских — меньше на 23%

    378
    обсудить

    За первое полугодие объем предложения встроенных коммерческих помещений в Ленинградской области вырос в три раза. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», при этом в черте города обратный тренд — предложение сократилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    — На первичном рынке региона в продаже находится 1,5 тыс. коммерческих помещений, — сообщила руководитель департамента управления проектами Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Светлана Московченко. — Заметно перетекание объемов строительства в пригородные локации Петербурга. 33% встроенных коммерческих помещений сейчас сконцентрировано во Всеволожском районе.

    Такое перераспределение повлияло на среднюю цену лотов — в области она уменьшилась за год на 2% и составила 247 тыс. руб. за кв. м., а в городской черте сокращение объема привело к росту цены на 8% — до 290 тыс. руб. за кв. м.

    Всего за первое полугодие в агломерации продано 890 помещений, что на 6% больше, чем за тот же период 2023 года. При этом суммарная площадь проданного сократилась на 16%, до 70 тыс. кв. метров, из-за тенденции к сокращению средней площади помещения до 79 кв. м.

    По итогам года эксперт прогнозирует снижение спроса на коммерческие помещения из-за высокой ключевой ставки и роста цен, что подстегнет девелоперов сокращать площади таких помещений еще больше и предлагать возможность объединять их, чтобы покупатели могли уложиться в самый популярный диапазон суммы — 20–25 млн руб. Также, предполагает Светлана Московченко, арендаторы схожего профиля будут кооперироваться и снимать помещения в так называемую «мультиаренду».

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close