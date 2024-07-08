В областных новостройках стало в три раза больше коммерческих помещений, в городских — меньше на 23%

За первое полугодие объем предложения встроенных коммерческих помещений в Ленинградской области вырос в три раза. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», при этом в черте города обратный тренд — предложение сократилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
— На первичном рынке региона в продаже находится 1,5 тыс. коммерческих помещений, — сообщила руководитель департамента управления проектами Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Светлана Московченко. — Заметно перетекание объемов строительства в пригородные локации Петербурга. 33% встроенных коммерческих помещений сейчас сконцентрировано во Всеволожском районе.
Такое перераспределение повлияло на среднюю цену лотов — в области она уменьшилась за год на 2% и составила 247 тыс. руб. за кв. м., а в городской черте сокращение объема привело к росту цены на 8% — до 290 тыс. руб. за кв. м.
Всего за первое полугодие в агломерации продано 890 помещений, что на 6% больше, чем за тот же период 2023 года. При этом суммарная площадь проданного сократилась на 16%, до 70 тыс. кв. метров, из-за тенденции к сокращению средней площади помещения до 79 кв. м.
По итогам года эксперт прогнозирует снижение спроса на коммерческие помещения из-за высокой ключевой ставки и роста цен, что подстегнет девелоперов сокращать площади таких помещений еще больше и предлагать возможность объединять их, чтобы покупатели могли уложиться в самый популярный диапазон суммы — 20–25 млн руб. Также, предполагает Светлана Московченко, арендаторы схожего профиля будут кооперироваться и снимать помещения в так называемую «мультиаренду».