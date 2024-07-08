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    Путин предложил выплачивать семьям по 10 тысяч рублей из неиспользованных средств маткапитала

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    4 комментария

    Президент России Владимир Путин выступил за то, чтобы неиспользованные остатки материнского капитала могли выплачиваться семьям. Об этом глава государства заявил 8 июля на встрече с победителями конкурса «Это у нас семейное», которая проходит в Москве. Трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

    Отвечая на вопрос о возможности потратить остатки маткапитала на сборы детей в школу или же покупку техники для детей, Владимир Путин поддержал предложение и сказал, что можно начать с выплаты 10 тысяч рублей из неизрасходованных средств.

    В феврале этого года президент России говорил, что программу материнского капитала необходимо продлить минимум до 2030 года. Сейчас семья при рождении первенца получает право на выплату в размере 630 тыс. рублей, а при рождении второго ребенка — еще на 202 тыс. рублей.

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    Комментарии 4

    Wiring08 Июл 2024 в 16:18
    Здравствуй дедушка мороз, борода лопатой, ты подарки нам принёс..(с)
    +0−0
    Рострелли08 Июл 2024 в 16:18
    Добрый дедушка.
    А почему второй ребенок стоит дешевле первого? Вроде ж наоборот должно быть для стимула.
    +0−0
    Огромная польза!08 Июл 2024 в 16:13
    100 долларов стоит один среднего уровня кроссовок. На выбор - правый или левый.
    +0−0
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