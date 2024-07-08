Путин предложил выплачивать семьям по 10 тысяч рублей из неиспользованных средств маткапитала

Президент России Владимир Путин выступил за то, чтобы неиспользованные остатки материнского капитала могли выплачиваться семьям. Об этом глава государства заявил 8 июля на встрече с победителями конкурса «Это у нас семейное», которая проходит в Москве. Трансляцию ведет пресс-служба Кремля.



Отвечая на вопрос о возможности потратить остатки маткапитала на сборы детей в школу или же покупку техники для детей, Владимир Путин поддержал предложение и сказал, что можно начать с выплаты 10 тысяч рублей из неизрасходованных средств.

