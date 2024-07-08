До конца года в разных районах города построят шесть школ и четыре детских садика

Фото: Предоставлено холдингом Setl Group Фото: Предоставлено холдингом Setl Group Фото: Предоставлено холдингом Setl Group Фото: Предоставлено холдингом Setl Group Фото: Предоставлено холдингом Setl Group Поделиться Поделиться





До конца 2024 года в разных районах города планируют достроить и ввести в эксплуатацию 6 школ в общей сложности на 7 тысяч учеников и 4 детских сада для 910 малышей.

Как сообщают в холдинге Setl Group, сейчас на объектах застройщика в восьми районах города в стадии строительства находится 10 общеобразовательных школ и 13 детских садов в общей сложности более чем на 14 тыс. мест, а также четырехэтажная поликлиника для взрослых и детей.



В Петродворцовом, Пушкинском, Выборгском, Приморском и Василеостровском районах сейчас строят пять детских садов и три школы. В 2024 году завершится строительство детского сада в Петродворцовом районе и школы в Приморском районе, также досрочно в третьем квартале собираются ввести в эксплуатацию детский сад в Пушкинском районе.



Три школы и четыре детских сада возводят в Московском районе. На Кубинской улице строится школа на 1150 учеников и три детских сада для 400 малышей. А на Пулковском шоссе в процессе строительства две школы по 550 мест каждая и детский сад на 220 детей. Их собираются ввести в эксплуатацию до конца 2024 года.

