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    Психолог расскажет, что делать, если ты контрол-фрик и хочется всех и вся контролировать

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    Кто такой внутренний контролер и зачем он нужен психике? Что делать, если этот внутренний контролер берет на себя слишком много и мешает жить? 11 июля узнаем на встрече в «Открытой гостиной» в Лермонтовке. Бесплатно. 18+

    Фото: pixabay.com
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    Понятие «контрол-фрик» в психологии — неофициальное. Еще бы: «фрик» — это вообще-то «двинутый» на чем-то. Контрол-фрик «двинут» на стремлении все и вся контролировать: от себя до других людей и даже обстоятельств. Нередко сам человек знает за собой такую черту, мучается, но ничего поделать не может: кажется, стоит что-то упустить из внимания — и все рухнет.

    На самом деле стремление контролировать вполне объяснимо. Мир хаотичен, и желание сделать его хоть немного более предсказуемым — как бы вопрос личной безопасности. И современные психологи усматривают в желании все контролировать способ снять тревожность. Но это лишь первое и понятное всем желание, хотя и оно может выражаться, например, в паранойе (когда подозреваешь, что тебе хотят навредить) или в конструировании суеверных ритуалов (от безобидных до тех, которые сигнализируют об обсессивно-компульсивном расстройстве). А вот вторая причина желания контролировать — стремление к власти.

    Четкого теста для самопроверки на «контрол-фриковость» нет. Но психологи все же выделяют признаки, по которым можно заподозрить внутреннего контролера в превышении полномочий. В их числе — жесткое планирование даже не очень важных событий; желание быть всегда правым; множество всевозможных ритуалов; «выход из себя» по ерундовому поводу вроде «полотенце неровно висит»; стремление поправлять других даже в несущественных мелочах; сильная тревога, если что-то идет не по плану, даже если «что-то» не так и важно; сильная озабоченность тем, как выглядишь в глазах других.

    11 июля слушаем лекцию психолога Елизаветы Сергачевой «Хочу все и всех контролировать: что делать?». Встречаемся в библиотеке (Литейный проспект, 17–19) в 18:30, подробности регистрации на странице Открытой гостиной во «ВКонтакте» или на Timepad.

    Александра Шеромова

    Фото: pixabay.com

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