В Петербурге в 2,5 раза вырос спрос бизнеса на облачную защиту от киберугроз

В Санкт-Петербурге и Ленобласти увеличилось число компаний, использующих облачные решения для защиты от киберугроз. По данным исследования МТС, в первом квартале этого года их стало больше в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Как отметили эксперты, спрос на сервисы компании по защите от DDoS-атак по стране увеличился более чем в 1,7 раза. Более трети в объеме спроса на системы для защиты от кибератак приходится на компании из сферы услуг, 17% — на финансовый сектор, 12% — на сферу производства, 8% — на разработку. Также среди активных пользователей решений компании оптовой и розничной торговли, транспортной отрасли и медиа.

