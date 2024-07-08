В Петербурге в 2,5 раза вырос спрос бизнеса на облачную защиту от киберугроз

В Санкт-Петербурге и Ленобласти увеличилось число компаний, использующих облачные решения для защиты от киберугроз. По данным исследования МТС, в первом квартале этого года их стало больше в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как отметили эксперты, спрос на сервисы компании по защите от DDoS-атак по стране увеличился более чем в 1,7 раза. Более трети в объеме спроса на системы для защиты от кибератак приходится на компании из сферы услуг, 17% — на финансовый сектор, 12% — на сферу производства, 8% — на разработку. Также среди активных пользователей решений компании оптовой и розничной торговли, транспортной отрасли и медиа.
Помимо этого в полтора раза вырос спрос со стороны бизнеса на решения центра мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности (SOС). Также в тройке самых популярных решений — межсетевой экран уровня приложений (WAF), находящий и блокирующий атаки на веб-ресурсы, — спрос на него увеличился в 1,3 раза по стране.
— Объем данных в Сети кратно растет, поэтому естественным образом возникает вопрос об их сохранности, — прокомментировал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук. — Петербургские компании все чаще используют решения в области кибербезопасности, потому что они позволяют отразить угрозу в моменте, круглосуточно наблюдать за своей виртуальной инфраструктурой и сократить бизнес-риски.