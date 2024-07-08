Тысячи блинов и поединки поваров: в Петербурге завершился Гастрофестиваль

Гостей ждала разнообразная развлекательная программа: выступления артистов Cirque du Soleil и Detali Team, кулинарные мастер-классы и фотоквесты, планетарий под открытым небом и флешмобы, а также концерты хедлайнеров фестиваля — группы «Кватро» и певицы Пелагеи.

Участие в празднике приняли 50 000 человек и почти 20 рестораторов Северной столицы. Мероприятие проходило с 5 по 8 июля, центральной площадкой стал парк 300-летия Санкт-Петербурга. Организатором события выступил Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле при поддержке компании «Теремок».

Флагманом гастрономической программы стал кулинарный поединок «Владыка вкуса». Приглашенные компанией «Теремок» именитые петербургские кулинары в течение двух дней состязались на открытой кухне. Они создавали оригинальные начинки для сытных и сладких блинов. Участники конкурса — 10 шеф-поваров и бренд-шефов кафе и ресторанов города на Неве: Harvest, Marso Polo, Mindal cafe, «Маруся и Ко», PaseoDel Prado, «Хуан», «Гринго», «Мексиканец», «Тарантиныч», Amelie, k-pop кафе UvvU, Muelle, «Ласка», «В Чаще», Dreva, Nordic, Siesta Fiesta, Mouse House.

В качестве жюри выступили жители Петербурга. Ведущий на каждый поединок выбирал желающих среди гостей фестиваля, которые оценивали работы мастеров по трем критериям: вкус, подача и оригинальность.



Гран-при получил Игорь Васильев (Nordic и Dreva). Первое место занял Александр Ишов (Siesta Fiesta). Серебро досталось Сергею Грачеву (Harvest), а третьим стал Никита Купавых (Marso Polo). Вскоре новинки по рецептам победителей смогут отведать все: осенью новые позиции появятся в меню сети ресторанов «Теремок».



«Мы видим своей миссией не только кормить гостей качественной и вкусной едой, но и делать наш город событийно и туристически привлекательным, — отметил совладелец и генеральный директор компании «Теремок» в Петербурге Виталий Свидовский. — Поэтому мы участвуем в организации значимых для Петербурга мероприятий. Гастрономический фестиваль в этом году стал площадкой для формирования целого сообщества — как профессиональных рестораторов, так и ценителей вкусной еды. Кроме традиционной программы мы включили в него новый гастро-формат — кулинарное состязание известных шеф-поваров города, в котором приняли участие 10 мастеров гастрономии».