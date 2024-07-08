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    В Геленджике четверых пассажиров спасли с затонувшей яхты, еще одну женщину ищут

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    1 комментарий

    В Геленджике затонула спортивная яхта с пассажирами на борту. Четырех человек из пяти удалось спасти. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК 8 июля.

    Фото: Западное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ
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    Инцидент произошел накануне днем в акватории Черного моря. Парусное судно MX700 начало тонуть во время обучения яхтингу. В настоящее время спасатели ведут поиски пропавшей пассажирки.

    Уголовное дело заведено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи уже провели осмотр яхт-клуба, откуда выходило судно, обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

    Фото: Западное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ

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    Комментарии 1

    Панкихой08 Июл 2024 в 15:31
    Неча ко дворцу так близко подплывать.
    +1−1
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