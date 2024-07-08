В Геленджике четверых пассажиров спасли с затонувшей яхты, еще одну женщину ищут

В Геленджике затонула спортивная яхта с пассажирами на борту. Четырех человек из пяти удалось спасти. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК 8 июля.
Инцидент произошел накануне днем в акватории Черного моря. Парусное судно MX700 начало тонуть во время обучения яхтингу. В настоящее время спасатели ведут поиски пропавшей пассажирки.
Уголовное дело заведено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи уже провели осмотр яхт-клуба, откуда выходило судно, обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.