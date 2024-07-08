    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 18

    1 м/с, зап

    765мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.13eur95.57

    Лисички вырываются в лидеры. Один белый в Петергофе нашли дважды

    2250
    2 комментария

    Большинство грибников, судя по постам в соцсетях, больше всего сейчас собирают лисички. Подосиновиков становится меньше, много червивых. Белые есть, но единицы.

    Крупный белый гриб нашли в парке Петергофа. Причем, судя по постам в сообществе «Грибы и Грибники СПб», разные люди. На самом деле, как пишет Ирина, она нашла гриб и подарила его девочке, которая попросила посмотреть.

    У любителей ягод — особая пора. Поспевает морошка, правда, растёт она далеко не везде, поэтому и фотографий с корзинами гораздо меньше.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ГрибыГрибы в лесу
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Cashmare08 Июл 2024 в 15:45
    грибов охота. но с недавних пор запуган страшными клещами, которые сидят, рычат, зубы точат, и ждут прямо меня. а покупать грибы страшно, мало ли, где их собирали. жизнь - боль, кароч )
    +1−0
    Абрикосов08 Июл 2024 в 15:40
    писанина ради писанины.
    нет грибов в лесу. не сезон еще!!!
    хватит лапшу вешать , недожурналисты.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close