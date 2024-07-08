Лисички вырываются в лидеры. Один белый в Петергофе нашли дважды

Большинство грибников, судя по постам в соцсетях, больше всего сейчас собирают лисички. Подосиновиков становится меньше, много червивых. Белые есть, но единицы.
Крупный белый гриб нашли в парке Петергофа. Причем, судя по постам в сообществе «Грибы и Грибники СПб», разные люди. На самом деле, как пишет Ирина, она нашла гриб и подарила его девочке, которая попросила посмотреть.
У любителей ягод — особая пора. Поспевает морошка, правда, растёт она далеко не везде, поэтому и фотографий с корзинами гораздо меньше.