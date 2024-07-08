В Петербурге под домашний арест отправили женщину, выманившую деньги у пенсионера. Крупная сумма ушла в крипту

Красногвардейский районный суд избрал меру пресечения Татьяне Малофеевой, которую подозревают в совершении преступления по статье 159 УК РФ (мошенничество). Об этом 8 июля сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Женщину посадили под домашний арест до 5 сентября этого года.



По версии следствия, 2 июля примерно в 23:00 неизвестное лицо, находясь в неустановленном месте, перевело якобы на «безопасный счёт» 1,7 млн рублей 76-летнего пенсионера.



Полиция задержала Малофееву 6 июля. Во время избрания меры пресечения женщина пояснила, что перевела деньги в криптовалюту.

