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    В Петербурге под домашний арест отправили женщину, выманившую деньги у пенсионера. Крупная сумма ушла в крипту

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    4 комментария

    Красногвардейский районный суд избрал меру пресечения Татьяне Малофеевой, которую подозревают в совершении преступления по статье 159 УК РФ (мошенничество). Об этом 8 июля сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Женщину посадили под домашний арест до 5 сентября этого года.

    По версии следствия, 2 июля примерно в 23:00 неизвестное лицо, находясь в неустановленном месте, перевело якобы на «безопасный счёт» 1,7 млн рублей 76-летнего пенсионера.

    Полиция задержала Малофееву 6 июля. Во время избрания меры пресечения женщина пояснила, что перевела деньги в криптовалюту.

    В итоге Татьяну Малофееву посадили под домашний арест. Следующие два месяца ей запрещено покидать свой дом, общаться с кем-либо, кроме родственников, адвоката и следователя. Также ей нельзя вести переговоры с использованием сотовой связи и интернета, за исключением вызова экстренных служб.

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    Комментарии 4

    NSE08 Июл 2024 в 15:21
    За кражу в особо крупном размере теперь под домашний арест сажают? Как мило.
    +2−0
    ЮлияБорисовна08 Июл 2024 в 14:50
    То есть, Днепр и украинцев мы зря бомбили, надо было Калининский район?
    +4−0
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