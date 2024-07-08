Суд оштрафовал Telegram на 3 миллиона рублей за отказ удалить недостоверную информацию

Таганский районный суд Москвы оштрафовал Telegram на три миллиона рублей за отказ удалить недостоверную информацию. Об этом 8 июля сообщают суды общей юрисдикции Москвы.
«Telegram Messenger Inc признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (Нарушение порядка ограничения доступа к информации, <...> и (или) порядка удаления указанной информации)», — уточняется в официальном телеграм-канале судов.
ТАСС со ссылкой на материалы, оглашенные в суде, сообщает, что ранее Роскомнадзор обнаружил в телеграм-каналах «недостоверную информацию о Вооруженных силах РФ, а также призывы к участию в антиправительственных выступлениях». Сотрудники ведомства направили представителям мессенджера предостережение с требованием удалить эти посты, однако, оно было проигнорировано.