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    Суд оштрафовал Telegram на 3 миллиона рублей за отказ удалить недостоверную информацию

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    2 комментария

    Таганский районный суд Москвы оштрафовал Telegram на три миллиона рублей за отказ удалить недостоверную информацию. Об этом 8 июля сообщают суды общей юрисдикции Москвы.

    «Telegram Messenger Inc признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (Нарушение порядка ограничения доступа к информации, <...> и (или) порядка удаления указанной информации)», — уточняется в официальном телеграм-канале судов.

    ТАСС со ссылкой на материалы, оглашенные в суде, сообщает, что ранее Роскомнадзор обнаружил в телеграм-каналах «недостоверную информацию о Вооруженных силах РФ, а также призывы к участию в антиправительственных выступлениях». Сотрудники ведомства направили представителям мессенджера предостережение с требованием удалить эти посты, однако, оно было проигнорировано.

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    ЮлияБорисовна08 Июл 2024 в 13:01
    Странно... Всегда думала, что представители Telegram - это братья Дуровы - Николай и Павел.
    +0−0
    Г0CTb08 Июл 2024 в 12:59
    Нужно погоду оштрафовать за уничтоженные посевы!
    +0−0
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