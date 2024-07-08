В каршеринге на Королева нашли неадекватного иностранца и двух девочек, которым он пообещал по 5000 руб.

Сотрудники ППСП во время патрулирования района 7 июля около 3 часов ночи обратили внимание на каршеринговый Haval, ехавший по проспекту Королева. У дома 9 его остановили. За рулем был 43-летни й мужчина из ближнего зарубежья с явными признаками наркотического опьянения и несколькими судимостями (за кражу, грабеж, присвоение). От освидетельствования он отказался.

В салоне машины сидели две юные пассажирки — девочки 2007 и 2010 года рождения. Им мужчина предложил по 5000 рублей за «близкое общение» и пообещал угостить наркотиками.



«Родители девочек поседели, когда инспекторы ПДН сообщили о доставлении несовершеннолетних в отдел, еще и с такой предысторией», — отмечает «Дорожный инспектор».

