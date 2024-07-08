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    В каршеринге на Королева нашли неадекватного иностранца и двух девочек, которым он пообещал по 5000 руб.

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    19 комментариев

    Проверка каршеринга в Приморском районе Петербурга дала богатые результаты. Яркую историю рассказывает «Дорожный инспектор» 8 июля.

    Сотрудники ППСП во время патрулирования района 7 июля около 3 часов ночи обратили внимание на каршеринговый Haval, ехавший по проспекту Королева. У дома 9 его остановили. За рулем был 43-летний мужчина из ближнего зарубежья с явными признаками наркотического опьянения и несколькими судимостями (за кражу, грабеж, присвоение). От освидетельствования он отказался.

    В салоне машины сидели две юные пассажирки — девочки 2007 и 2010 года рождения. Им мужчина предложил по 5000 рублей за «близкое общение» и пообещал угостить наркотиками.

    «Родители девочек поседели, когда инспекторы ПДН сообщили о доставлении несовершеннолетних в отдел, еще и с такой предысторией», — отмечает «Дорожный инспектор».

    В отношении водителя составлен административный материал за отказ от освидетельствования (статья 12.26 КоАП РФ). При досмотре в отделе у него обнаружили запрещенные вещества. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 228 УК РФ (хранение наркотических веществ) и 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

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    Комментарии 19

    firma08 Июл 2024 в 12:48
    Хранение под вопросом, дозу надо выяснить, склонение не пришьёшь без объективного контроля.. Ну отберут у него права, на этом всё. Приезжайте к нам ещё, мы будем рады. И дети тоже
    +0−0
    mol4un08 Июл 2024 в 12:36
    Духовные скрепы! Традиционные ценности! Год семьи!
    +0−0
    Shaloon_7008 Июл 2024 в 12:32
    «Родители девочек поседели, когда инспекторы ПДН сообщили о доставлении несовершеннолетних в отдел, еще и с такой предысторией». Конечно-конечно, а до этого родителей не сильно волновало, что эти несовершеннолетние (особенно 2010 г.р.) в три часа ночи где-то шляются. Там и к родителям "девочек" вопросы должны появиться.
    +4−1
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