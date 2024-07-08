В каршеринге на Королева нашли неадекватного иностранца и двух девочек, которым он пообещал по 5000 руб.

Проверка каршеринга в Приморском районе Петербурга дала богатые результаты. Яркую историю рассказывает «Дорожный инспектор» 8 июля.
Сотрудники ППСП во время патрулирования района
В салоне машины сидели две юные пассажирки — девочки 2007 и
«Родители девочек поседели, когда инспекторы ПДН сообщили о доставлении несовершеннолетних в отдел, еще и с такой предысторией», — отмечает «Дорожный инспектор».
В отношении водителя составлен административный материал за отказ от освидетельствования (статья 12.26 КоАП РФ). При досмотре в отделе у него обнаружили запрещенные вещества. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям