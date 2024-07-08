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    В петербургской коммуналке мужчина проснулся с мёртвым младенцем

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    4 комментария

    В Петербурге судмедэкспертам предстоит установить причину смерти девочки, которой ещё не исполнилось и двух месяцев. Она не проснулась после сна на диване. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 июля.

    Следственно-оперативная группа приехала в коммунальную квартиру в Адмиралтейском районе накануне после звонка 36-летней матери. По предварительным данным, девочка спала на диване вместе с 39-летним отцом. В субботу он проснулся в половине восьмого часа утра и обнаружил, что дочь не дышит. Его жена тут же набрала номер экстренной службы.

    В коммуналке семья занимает две комнаты. Старшему ребёнку идёт пятый год, младшая родилась в мае. В поле зрения сотрудников правоохранительных органов семья не попадала. Все обстоятельства случившегося выясняет Следственный комитет.

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    Комментарии 4

    26718477308 Июл 2024 в 12:21
    Печально, 😞.
    +0−0
    Dmitry Antonov08 Июл 2024 в 11:47
    Придавил во сне.
    +0−0
    ИннаСув08 Июл 2024 в 11:26
    Жаль всех. Наверное, просто "приспал" ребёнка.
    +1−0
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