В петербургской коммуналке мужчина проснулся с мёртвым младенцем

В Петербурге судмедэкспертам предстоит установить причину смерти девочки, которой ещё не исполнилось и двух месяцев. Она не проснулась после сна на диване. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 июля.



Следственно-оперативная группа приехала в коммунальную квартиру в Адмиралтейском районе накануне после звонка 36-летней матери. По предварительным данным, девочка спала на диване вместе с 39-летним отцом. В субботу он проснулся в половине восьмого часа утра и обнаружил, что дочь не дышит. Его жена тут же набрала номер экстренной службы.

