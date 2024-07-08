В петербургской коммуналке мужчина проснулся с мёртвым младенцем

В Петербурге судмедэкспертам предстоит установить причину смерти девочки, которой ещё не исполнилось и двух месяцев. Она не проснулась после сна на диване. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 июля.
Следственно-оперативная группа приехала в коммунальную квартиру в Адмиралтейском районе накануне после звонка
В коммуналке семья занимает две комнаты. Старшему ребёнку идёт пятый год, младшая родилась в мае. В поле зрения сотрудников правоохранительных органов семья не попадала. Все обстоятельства случившегося выясняет Следственный комитет.