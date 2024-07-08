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    Дожди ненадолго покинут Петербург. Подробный прогноз на каждый день этой недели

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    2 комментария

    В понедельник уходящий циклон ещё отметится в Петербурге прохладными дождями, а уже начиная со вторника управление погодой в регионе перейдёт к антициклону, который будет определять синоптическую ситуацию до четверга, радуя жителей и гостей города обилием солнца, отсутствием дождей и ростом температуры. Ну а дожди с грозами вернутся в Северную столицу лишь в конце рабочей недели. Об этом 8 июля сообщил «Фонтанке» ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Сегодня, 8 июля, в Петербурге облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Днём +19…+21 градус. Ветер северо-западный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

    Во вторник переменная облачность, без осадков. Ночью +13…+15, днём +22…+24 градуса. Ветер западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

    В среду переменная облачность, без осадков. Ночью +14…+16 градусов, днём +22…+24. Ветер западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

    В четверг переменная облачность, без осадков. Ночью +13…+15, днём +26…+28 градусов. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

    В пятницу облачно с прояснениями, днем местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью +19…+21 градус, днём +25…+27. Ветер юго-западный, 4–9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

    По предварительному прогнозу, в выходные вновь не обойдётся без кратковременных дождей, а температурный фон изменится мало и останется близким к 25-градусным отметкам.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 2

    28206474808 Июл 2024 в 11:05
    А теперь слово предоставляется гражданину колесову: вдруг угадает предсказатель
    +0−2
    NSE08 Июл 2024 в 11:02
    Жаль, что ненадолго, и так почти каждый день поливает.
    +1−1
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