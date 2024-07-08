Дожди ненадолго покинут Петербург. Подробный прогноз на каждый день этой недели

В понедельник уходящий циклон ещё отметится в Петербурге прохладными дождями, а уже начиная со вторника управление погодой в регионе перейдёт к антициклону, который будет определять синоптическую ситуацию до четверга, радуя жителей и гостей города обилием солнца, отсутствием дождей и ростом температуры. Ну а дожди с грозами вернутся в Северную столицу лишь в конце рабочей недели. Об этом 8 июля сообщил «Фонтанке» ведущий специалист центра « ФОБОС » Михаил Леус.

Сегодня, 8 июля, в Петербурге облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Днём + 19…+21 градус . Ветер северо-западный, 2–7 м/с . Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 мм рт. ст. , что выше нормы.

В среду переменная облачность, без осадков. Ночью +14…+16 градусов , днём +22…+24. Ветер западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 770 мм рт. ст ., что выше нормы.

Во вторник переменная облачность, без осадков. Ночью +13…+15, днём +22…+24 градуса . Ветер западный, 3–8 м/с . Атмосферное давление будет расти и составит 766 мм рт. ст. , что выше нормы.

В четверг переменная облачность, без осадков. Ночью +13…+15, днём + 26…+28 градусов . Ветер юго-восточный, 3–8 м/с . Атмосферное давление будет падать и составит 765 мм рт. ст ., что выше нормы.

В пятницу облачно с прояснениями, днем местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью + 19…+21 градус , днём +25…+27. Ветер юго-западный, 4–9 м/с , при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст ., что около нормы.