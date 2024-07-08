Дожди ненадолго покинут Петербург. Подробный прогноз на каждый день этой недели

В понедельник уходящий циклон ещё отметится в Петербурге прохладными дождями, а уже начиная со вторника управление погодой в регионе перейдёт к антициклону, который будет определять синоптическую ситуацию до четверга, радуя жителей и гостей города обилием солнца, отсутствием дождей и ростом температуры. Ну а дожди с грозами вернутся в Северную столицу лишь в конце рабочей недели. Об этом 8 июля сообщил «Фонтанке» ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Сегодня, 8 июля, в Петербурге облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Днём +
Во вторник переменная облачность, без осадков. Ночью +13…+15, днём
В среду переменная облачность, без осадков. Ночью
В четверг переменная облачность, без осадков. Ночью +13…+15, днём +
В пятницу облачно с прояснениями, днем местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью +
По предварительному прогнозу, в выходные вновь не обойдётся без кратковременных дождей, а температурный фон изменится мало и останется близким к