Жары в Петербурге пока не будет

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    Облака над Петербургом ограничат дневной прогрев.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 июля в городе облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ветер слабый. Воздух днём прогреется до 20–22 градусов.

    Синоптическая ситуация в регионе формируется под влиянием тыловой части циклона, ушедшего на северо-восток. Облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями ограничит приток солнечного тепла. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    В следующие два дня — без осадков и на один-два градуса теплее.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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