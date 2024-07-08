Жары в Петербурге пока не будет

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 июля в городе облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ветер слабый. Воздух днём прогреется до 20–22 градусов .



Синоптическая ситуация в регионе формируется под влиянием тыловой части циклона, ушедшего на северо-восток. Облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями ограничит приток солнечного тепла. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 мм рт. ст. , что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

