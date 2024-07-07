Бастрыкин против «Сэтл Инвест». Глава СК в третий раз поручил возбудить уголовное дело в отношении петербургского застройщика

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание о возбуждении уголовного дела в отношении застройщика ООО «Сэтл Инвест», сдавшего в эксплуатацию в Петербурге в 2022 году 11 жилых домов в ЖК «Солнечный город» и ЖК «Солнечный город. Резиденция». Поводом послужило обращение жительницы города о нарушениях при сдаче в эксплуатацию жилых домов.

Информацию о третьем по счету походе Бастрыкина против «Сэтл Инвест» 7 июля распространила пресс-служба ГУ СК по Санкт-Петербургу.