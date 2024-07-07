Бастрыкин против «Сэтл Инвест». Глава СК в третий раз поручил возбудить уголовное дело в отношении петербургского застройщика

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание о возбуждении уголовного дела в отношении застройщика ООО «Сэтл Инвест», сдавшего в эксплуатацию в Петербурге в 2022 году 11 жилых домов в ЖК «Солнечный город» и ЖК «Солнечный город. Резиденция». Поводом послужило обращение жительницы города о нарушениях при сдаче в эксплуатацию жилых домов.
Информацию о третьем по счету походе Бастрыкина против «Сэтл Инвест» 7 июля распространила пресс-служба ГУ СК по Санкт-Петербургу.
Согласно пресс-релизу, до сведения главы СК вновь дошли сведения о том, граждане «вынуждены проживать в домах с неисправной системой вентиляции», вследствие чего в «их квартирах распространилась плесень», а в зимой у них «промерзали стены».
«Застройщик мер к проведению ремонтных работ в рамках гарантийных обязательств не принимает, жильцы вынуждены оплачивать их за свой счет», гласит сообщение.
Помимо этого, в ходе проверки работы управляющей компании ООО «Цивилизация» было установлено, что организация два года незаконно начисляла собственникам плату за коммунальные услуги на значительную сумму, но до сих пор перерасчет и возврат средств гражданам не был сделан.
Уточняется, что глава СК уже дважды пытался защищать жильцов «уголовно-правовыми методами», но оба раза «прокурор Красносельского района Александров К.А. отменил оба постановления».
Ранее Бастрыкин отреагировал на жалобы петербуржцев, которые просят сквер вместо нового ЖК на Доблести.