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    Бастрыкин против «Сэтл Инвест». Глава СК в третий раз поручил возбудить уголовное дело в отношении петербургского застройщика

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    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание о возбуждении уголовного дела в отношении застройщика ООО «Сэтл Инвест», сдавшего в эксплуатацию в Петербурге в 2022 году 11 жилых домов в ЖК «Солнечный город» и ЖК «Солнечный город. Резиденция». Поводом послужило обращение жительницы города о нарушениях при сдаче в эксплуатацию жилых домов.

    Информацию о третьем по счету походе Бастрыкина против «Сэтл Инвест» 7 июля распространила пресс-служба ГУ СК по Санкт-Петербургу.

    Согласно пресс-релизу, до сведения главы СК вновь дошли сведения о том, граждане «вынуждены проживать в домах с неисправной системой вентиляции», вследствие чего в «их квартирах распространилась плесень», а в зимой у них «промерзали стены».

    «Застройщик мер к проведению ремонтных работ в рамках гарантийных обязательств не принимает, жильцы вынуждены оплачивать их за свой счет», гласит сообщение.

    Помимо этого, в ходе проверки работы управляющей компании ООО «Цивилизация» было установлено, что организация два года незаконно начисляла собственникам плату за коммунальные услуги на значительную сумму, но до сих пор перерасчет и возврат средств гражданам не был сделан.

    Уточняется, что глава СК уже дважды пытался защищать жильцов «уголовно-правовыми методами», но оба раза «прокурор Красносельского района Александров К.А. отменил оба постановления».

    Ранее Бастрыкин отреагировал на жалобы петербуржцев, которые просят сквер вместо нового ЖК на Доблести.

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    Александр БастрыкинСэтл инвестЗастройщикПетербургУголовное делоСдача в эксплуатациюЖК Солнечный город
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