    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, южн

    760мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd88.13eur95.57

    Петербуржец сломал позвонок, нырнув в карьер в Левашово. Купальщик из центра попал к медикам в костюме Адама

    2283
    обсудить

    Двое мужчин оказались в больницах после купания в Петербурге. Один устроил заплыв в центре, другой неудачно нырнул на севере города. Об этом стало известно «Фонтанке» 6 июля.

    В Левашово травмы два дня назад получил 20-летний петербуржец. Нырнув в карьер поздним вечером, он ударился головой о дно. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии в Александровскую больницу и поместили в реанимацию. По предварительным данным, медики зафиксировали перелом грудного позвонка, а также травмы головы, шеи и груди.

    Накануне вечером спасать пришлось решившего охладиться в канале Грибоедова. Мужчину лет сорока на вид в девятом часу заметил очевидец. Пока он звонил в экстренные службы, вызвавший беспокойство человек начал тонуть. Спасатели вернули его на берег и передали медикам.

    По предварительным данным, пациент поступил в НИИ Скорой помощи Джанелидзе без одежды и приходил в себя в отделении токсикологии. Врачи диагностировали острое отравление психотропным веществом.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close