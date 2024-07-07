Петербуржец сломал позвонок, нырнув в карьер в Левашово. Купальщик из центра попал к медикам в костюме Адама

Двое мужчин оказались в больницах после купания в Петербурге. Один устроил заплыв в центре, другой неудачно нырнул на севере города. Об этом стало известно «Фонтанке» 6 июля.

В Левашово травмы два дня назад получил 20-летний петербуржец. Нырнув в карьер поздним вечером, он ударился головой о дно. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии в Александровскую больницу и поместили в реанимацию. По предварительным данным, медики зафиксировали перелом грудного позвонка, а также травмы головы, шеи и груди.