«Вместо заслуженного отдыха ищут низкооплачиваемую работу». Насколько индексация изменит положение работающих пенсионеров

Немногие россияне смогли обеспечить себе счастливую старость Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





Работающие пенсионеры дождались индексации, которой не было с 2016 года. Пенсии снова будут индексировать с 1 января 2025 года: Совет Федерации уже одобрил закон, его осталось подписать президенту. Вернуть этот механизм предложил Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в начале июня, перед этим вопрос на встрече с главой государства поднял губернатор Петербурга.



Согласно принятому закону, размер пенсии будет пересчитан с учетом всех индексаций и корректировок, которые были предусмотрены законодательством в период трудовой деятельности пенсионера до 1 января 2025 года.

В расчет индексации будут включены: размер страховой пенсии и фиксированная выплата к ней, которая была назначена, но не выплачивалась, пока пенсионер продолжал трудовую деятельность.

По оценке правительства, среднее повышение пенсии для работающих пенсионеров составит не менее 1300 рублей. Подробности — в материале MSK1.RU.



Сводить концы с концами С 2025 года страховые пенсии будут повышаться дважды в год: 1 февраля — по уровню фактической инфляции, а 1 апреля — путем индексации стоимости индивидуального пенсионного коэффициента. Это означает, что пенсии работающих пенсионеров будут индексироваться так же, как пенсии неработающих.

Однако опрошенные MSK1.RU эксперты отмечают, что необходимо продолжать работу по совершенствованию пенсионной системы. Даже с учетом всех корректировок, индексаций и надбавок многие пенсионеры вынуждены еле сводить концы с концами, отмечает директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.



— По итогам первого квартала 2024 года граница бедности в России составила 15 096 рублей. Ниже этой черты (которую можно смело назвать нищетой) сейчас среднедушевые доходы у 9,6% граждан страны. И среди них миллионы пенсионеров. Вот почему многие люди и вынуждены продолжать трудиться после выхода на пенсию, чтобы сводить концы с концами, — говорит Андриевская. — Но в результате люди с 2016 года теряли ежегодную индексацию. Только по итогам 2023-го власти повысили выплаты на 7,5%, что соответствует уровню официальной инфляции.



— Насколько индексация пенсий позволит реально снизить уровень бедности среди пенсионеров?

— Мне очень хочется верить, что благодаря индексации бедных работающих пенсионеров станет меньше. По крайней мере, индексация минимизирует финансовое неравенство между трудящимися и неработающими пенсионерами. Но всё же нужно дождаться окончательных решений.

Вот возьмем для примера среднестатистических работающих пенсионеров Москвы и Подмосковья. Росстат в 2024 году вообще не причисляет их к группе бедности. Ведь средние пенсии первых — 18 195,68 рубля, вторых — 17 680,25 рубля. При этом прожиточный минимум пенсионера или минимальные пенсии в столице и Московской области — 16 964 рубля и 15 735 рублей соответственно. То есть доходы граждан «серебряного возраста» превышают оба показателя, которые власти используют для оценки границ бедности.



Выходит, и после индексации кардинальных перемен в статистике этих регионов не будет. Но мы же понимаем, что большие статистические данные всего лишь обобщают ситуацию с доходами конкретных пенсионеров.

Индексацию надо проводить за девять лет — Если пенсия увеличится на 1300 рублей, то при таком подходе об улучшении уровня жизни, конечно, говорить не приходится, — рассуждает в беседе с MSK1.RU советник по управлению финансами Елена Богданова. — Я считаю, что фактическую индексацию пенсий для работающих пенсионеров нужно проводить за все девять лет. А это уже более ощутимый прирост дохода.



— Но государство даже не рассматривало такой сценарий, поскольку денег в бюджете на это якобы просто нет.

— Знаете, сейчас разница в размере пенсии между работающим и неработающим пенсионером составляет почти 10 тысяч рублей. Но работающий пенсионер, который получит индексацию полностью с 2016 года и продолжит работать, принесет в бюджет в виде отчислений с заработной платы больше, чем будет потрачено средств на индексацию его пенсии.



— А какой вообще, думаете, должна быть достойная пенсия в России?

— Ну точно не ниже средней заработной платы в стране. По данным Росстата за прошлый год, среднемесячная зарплата в России составила почти 74 тысячи рублей. Вот и справедливым было бы, если бы индексация проводилась с привязкой не к уровню инфляции, а к уровню средней зарплаты в стране.

Доктор экономических наук и профессор РЭУ Юрий Ляндау также уверен, что заявленные темпы индексации — слишком низкие. По мнению эксперта, индексировать пенсии нужно на уровне не общего уровня инфляции (в который, напомним, входят и стоимость туров в Турцию и авиабилетов в Москву, что большинству российских пенсионеров недоступно), а прирост цен на базовые продукты в торговых сетях.



— И вот тогда окажется, что индексация пенсий в год должна составлять минимум 25%, — говорит Ляндау. — Если бы нынешний размер пенсии был при ценах начала 2000-х годов, всё было бы хорошо. Но мы видим совершенно другую ситуацию: даже если посмотреть на цены на продукты, инфляция за последние 10 лет составила более 100%. Естественно, прожить на одну пенсию очень тяжело, вот люди и стараются продолжить работу.

— А современная молодежь, как думаете, надеется на государственные пенсии?



— Молодежь видит, что большинство граждан пенсионного возраста не могут найти высокооплачиваемую работу. И человек, чтобы элементарно выжить, идет не на заслуженный отдых, а на низкооплачиваемую работу. Так что современное молодое поколение должно изначально рассчитывать не только на пенсию, но и на создание пассивного дохода. Только так можно обеспечить хороший дополнительный источник дополнительного заработка в будущем.