Отекают ноги в жару? Мы узнали, как от этого избавиться

Одними только водными процедурами вы отеки ног не снимете Фото: Дмитрий Емельянов / E1.RU Поделиться Поделиться





Зимой мы жалуемся на холод и с нетерпением ждем лета, а когда оно приходит, начинаем изнывать от жары, которая год от года, кажется, становится только беспощадней. Вот и в этом году мы опять столкнулись с аномально высокими температурами практически по всей стране. Но жару мы недолюбливаем не только из-за того, что от нее невозможно скрыться, а еще и потому, что порой не узнаем свой организм. У многих летом начинают отекать ноги. Так, что уже никакая обувь не подходит. И мы узнали, из-за чего так происходит и как избавиться от отеков во время жары.

Почему в жару отекают ноги Ноги в жару отекают из-за того, что перестраивается работа всей сердечно-сосудистой системы, и это усугубляется функциональной венозной недостаточностью. Мы теряем много жидкости, кровь становится гуще, сосуды расширяются (так организм пытается восстановить тепловой обмен), отток по венам замедляется, и вот они — отеки. Сами по себе отеки ног болезнью не считаются, но из-за этого могут обостриться некоторые проблемы из уже существующих. Например, варикозная болезнь. Да и в целом ситуация неприятная.



К тому же летом на улицу лишний раз не хочется носа высовывать. Лучше остаться в тени, а то и вовсе дома и как можно меньше двигаться. Но отсутствие двигательной активности может сделать только хуже. Это лишь способствует застою крови и появлению отеков.

Но не стоит винить в отеках одну лишь жару.

— Отеки также появляются при заболевании почек, сахарном диабете, хронической сердечной недостаточности. Зачастую это и следствие злоупотребления алкоголем, — говорит хирург-флеболог Армен Авакян. — Кроме того, отеки могут быть признаком аллергической реакции или следствием травмы, которая вызвала сдавливание кровеносных сосудов.



Армен Авакян — хирург-флеболог, член Ассоциации флебологов России, автор научных статей.

Так что если отеки сопровождают вас не только летом, то самолечением заниматься не стоит. Но когда вы уверены в том, что это именно летняя ваша особенность, можно немного себе помочь.

Как избавиться от отеков ног Казалось бы, раз мы теряем много жидкости летом, значит, ее надо срочно восстановить. Но здесь нас ждет главная ошибка: в качестве жидкости в ход идет всё, что под руку попадется: сок, пиво, газировка, чай, кофе, минералка. Но не каждый из них нам действительно пригодится. Взять то же пиво.



— Алкоголь способствует потере жидкости, поэтому им лучше не увлекаться, эффект получается противоположный ожидаемому. Плюс возможен вариант солнечных ожогов или солнечного удара системы «уснул на пляже под солнцем», — рассказывает врач-токсиколог Алексей Водовозов.

Алексей Водовозов — российский научный журналист и медицинский блогер. Врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог. В 2019 году назван одним из самых известных в России популяризаторов доказательной медицины.

Минеральная вода тоже не подойдет.



— Минеральная вода — это не питьевая. Пить ее литрами не полезно, — говорит диетолог Галина Барташевич. — Для тех, кто хочет улучшить работу пищеварения (например, выражен желчегонный эффект), она пьется за полчаса до еды в теплом виде. Всем остальным — после еды, причем не сразу, а через полчаса-час, мелкими глотками, не торопясь.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

Лучшим средством для восстановления водного баланса, а заодно и для борьбы с отеками станет обычная вода. Она нормализует обменные процессы и снизит риск возникновения отеков в жару. Но только не стоит ей упиваться — так можно довести себя до водной интоксикации.



— Напиться до водной интоксикации можно, если вы выпьете воды в 3–4 раза больше положенного, — говорит Галина Барташевич. — Ваши почки просто не успеют вывести из организма всё выпитое, концентрация соли упадет — и вода начнет заполнять внутриклеточную среду. В результате — отек мозга, легких. В известных медицине случаях отравления водой с летальным исходом люди меньше чем за сутки выпивали не менее семи литров.



По словам врачей, идеальное потребление при жаре — 100–150 мл каждые 15 минут. Также можете рассчитать необходимый именно вам объем исходя из не самой сложной формулы.

— Если температура воздуха меньше 25 градусов, то расчет — 25 мл на килограмм веса. Как только температура становится выше 25 градусов — 30 мл на кило. В среднем 1,8–2 литра, — говорит Галина Барташевич.

Следить надо не только за тем, что вы пьете, но и что вы едите. Например, соленые продукты, тяжелая еда и быстрые углеводы сделают кровь более вязкой, что только еще больше замедлит отток по венам. Каждый прием пищи должен быть сбалансированным.



Не помешает также вести активный образ жизни. Дело в том, что при движении сокращаются мышцы голени. А это, в свою очередь, положительно влияет на сосуды и стимулирует отток венозной крови от ног к сердцу. Не обязательно бегать марафоны, чтобы предотвратить появление отеков, достаточно слегка пробежаться, прокатиться на велосипеде, поплавать, заняться скандинавской ходьбой. Кстати, о ходьбе. Если не хотите подружиться с отеками, для летних прогулок лучше подобрать подходящую обувь. Туфли на каблуках, к примеру, перегружают и лишний раз напрягают мышцы голени. Из-за этого они не так эффективно стимулируют отток венозной крови. А тесные узкие туфли ухудшают кровообращение, так как сдавливают ткани стопы и сосуды. Отеки ног сопровождают вас каждое лето? Похоже, не помешает задуматься о компрессионном белье.



— Компрессионный трикотаж улучшает отток венозной крови. Особенно он пригодится тем, у кого сидячая или стоячая работа, — говорит Армен Авакян. — Также подобные изделия незаменимы в путешествиях. Современные модели сделаны из дышащих материалов, поэтому компрессионный трикотаж комфортно носить даже летом.



Если же летние отеки ног не просто портят ваш внешний вид, но и сопровождаются болезненными ощущениями и покраснениями, скорее всего, одной жарой тут дело не обошлось, ведь эти симптомы говорят о куда более серьезных проблемах.

Подведем итог, который позволит вам меньше беспокоиться об отеках ног летом. Чтобы они не стали вашими постоянными спутниками, придерживайтесь простых правил:

больше гуляйте; займитесь легким спортом; пейте воду; забудьте о неудобной обуви; следите за тем, что вы едите; при необходимости носите компрессионное белье.