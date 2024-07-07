Не заменяйте прием пищи ягодами или фруктами! Нутрициолог рассказала, как правильно питаться в жару

Во многие российские регионы пришла жара, сегодня ее обещали и в Петербурге. Организму нужно адаптироваться к новым условиям окружающей среды, которые вносят свои коррективы. Как правильно питаться в жару, чтобы не навредить себе, рассказывают наши коллеги из NGS24.RU, семейный нутрициолог, эксперт Международного Института интегративной нутрициологии Ксения Уваровская.
- Сделайте акцент на растительные источники белка — бобовые (нут, чечевица, маш) и крупы (гречка, киноа);
- отдавайте предпочтение легкой пище. Затраты энергии в летние месяцы сокращаются, и наш организм уже не нуждается в наваристых бульонах, которые согревали нас в зимний период;
- включите в рацион больше овощей и зелени — отличный источник клетчатки. Увеличивайте количество клетчатки в рационе постепенно. При нарушении баланса кишечной микрофлоры резкое увеличение клетчатки может спровоцировать расстройство стула, вздутие и газообразование;
- пополните запас витаминов и антиоксидантов из сезонных фруктов и ягод. Однако не переусердствуйте! Избыток фруктозы может привести к нарушению баланса кишечной микрофлоры и развитию метаболических нарушений. Рекомендуемая норма — до 400 граммов в день;
- не пропускайте прием пищи, если в жаркое время у вас нет аппетита. Для легкого перекуса подойдет смузи из овощей и фруктов с источниками жиров, белка и суперфудами: кокосовым и миндальным маслом, спирулиной, ягодами годжи и семенами чиа. Экспериментируйте с ингредиентами для салатов, придумывайте новые сочетания;
- не заменяйте прием пищи ягодами или фруктами — это приведет к дефициту белка, жиров и жирорастворимых витаминов, микроэлементов.
Как обращаться с продуктами в жару?
Летняя жара способствует размножению патогенных микроорганизмов и порче продуктов. Избегайте сомнительных точек питания с некачественной едой (продажа с рук, вокзалы, ларьки и фуд-траки). Выбирайте проверенные торговые точки и проверяйте срок годности продуктов питания.
Сезонные овощи, фрукты и зелень после покупки тщательно мойте с использованием «ванночек»:
- для овощей и фруктов: добавьте в воду сок одного лимона, четыре столовые ложки соли и оставьте в ней продукты на
1 час. Затем ополосните чистой водой.
- для зелени: на
1 литрводы добавьте одну столовую ложку соли и одну столовую ложку соды, замочите зелень на 1 час. Затем промойте чистой водой и дайте просохнуть.
Оптимальная температура хранения свежего мяса, птицы, рыбы — не выше
Обезвоживание
Летом мы усиленно потеем — это защитный механизм организма от перегрева. Потоотделение приводит к изменению водно-солевого баланса и повышает вязкость крови. Надо пополнять запас жидкости в организме еще до появления чувства жажды. Считается, если вы испытываете жажду, то организм уже потерял
При этом не стоит пить холодную воду, так как она сузит кровеносные сосуды, что может привести к повышению температуры тела и еще большему перегреву. Откажитесь от сладких газированных напитков, которые не утоляют жажду. Ограничьте употребление кофе — его мочегонный эффект приводит к быстрой потере жидкости.
Пейте больше воды. Международные медицинские организации рекомендуют потреблять женщинам —
Также подойдут минеральная вода, травяные чаи с мятой, листьями смородины и малины, овощи с большим содержанием воды — огурцы, помидоры, шпинат, цукини, сельдерей, болгарский перец, цветная капуста. Горячий чай (и зеленый, и черный) увеличивает образование пота, способствуя эффективному охлаждению.