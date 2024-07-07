Врачи рассказали, в каких овощах больше вреда, чем пользы

С одной стороны, овощи считаются чуть ли не самой полезной едой. А особенно упорные адепты здорового питания вообще делают их главным блюдом своего стола. В Америке, например, живет миллиардер и биохакер, который съедает больше
Консервированный зеленый горошек
Диетологи считают, что человеку достаточно
Кроме того, консервированный зеленый горошек не подойдет пациентам с заболеваниями поджелудочной железы — в нем много сахара и соли. Также не стоит употреблять его, если у вас есть проблемы с ЖКТ (он может раздражать слизистые оболочки), подагра (высокое содержание кислот в консервированном зеленом горошке может ухудшить состояние), холецистит, гастрит и язва (чтобы избежать обострения). Зеленый горошек может спровоцировать метеоризм у любого человека, поэтому лучше им не злоупотреблять, особенно маленьким детям, беременным и кормящим матерям. Детям до
Помидоры
В одном качественном помидоре среднего размера может содержаться до трети суточной нормы
— Это мощный антиоксидант, снижающий в том числе риск раковых и сердечных заболеваний, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Больше всего его содержится в кожуре томатов. И чем краснее ягода, тем больше в ней концентрация ликопина. Кроме того, помидоры снижают уровень плохого холестерина, повышают эластичность стенок артерий и эффективны в профилактике раковых заболеваний.
Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.
Но искать одну только пользу в помидорах не стоит. Во-первых, того же ликопина наш организм способен переваривать до
— У больных подагрой помидоры могут вызывать приступы заболевания, — говорит Ирина Бородина. — При язве желудка и
Тем, кто страдает желчекаменной болезнью, лучше всего согласовать свой рацион с врачом. Не исключено, что он вообще запретит помидоры.
Кстати, похудеть на помидорах не получится. Они, конечно, низкокалорийные (в среднем
Картофель
В картофеле содержится много калия, существуют даже разгрузочные дни на вареном картофеле, которые помогают вывести лишнюю жидкость из организма. Но он не считается продуктом здорового питания из-за негативного воздействия на уровень сахара в крови. И если бы это была единственная претензия диетологов! Больше всего вопросов к картошке — из-за соланина и крахмала.
— Крахмал составляет
Тамара Крамченинова — диетолог-нутрициолог, врач спортивной медицины и ЛФК, консультант по вопросам питания, автор курсов по нутрицевтике, спортивному питанию, гематомониторингу и детоксу, мастер спорта по становой тяге.
— Также картофельная кожура вырабатывает соланин — он негативно влияет на нервную систему, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — К тому же картофель обладает высоким гликемическим индексом, то есть очень быстро отдает свою энергию организму. Вы вскоре снова чувствуете голод, а у обменных процессов нарушается здоровый режим.
Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.
Если вы увидели на полке магазина зеленый картофель, не спешите его брать. Зеленую окраску картофель приобретает из-за соланина — вследствие нарушений технологии выращивания или потому, что клубни залежались на свету. Из-за такого картофеля вы, конечно, не умрете, но получить легкое отравление можете запросто. Снизить вред картофеля можно, если срезать все зеленые места и готовить в духовке или варить.
Свекла
В свекле много сахара, поэтому ее потребление стоит ограничить диабетикам. Тем, кто страдает остеопорозом (или склонен к нему), тоже лучше лишний раз не есть свеклу — она мешает усвоению кальция. Ну а любые расстройства кишечника свекла только усилит.
— Свекла, несмотря на много положительных свойств (улучшает пищеварение, снижает уровень плохого холестерина в крови), может нанести вред организму, — говорит Ирина Бородина. — Не стоит увлекаться ни сырой, ни вареной свеклой при гастрите с повышенной кислотностью, так как она способна еще больше повышать кислотность желудка. Также свекла содержит большое количество оксалата кальция, поэтому следует осторожно ее употреблять пациентам с мочекаменной болезнью.
Капуста
Капусту врачи рекомендуют исключить из рациона, если у вас нарушена работа ЖКТ (в этом случае можно есть разве что вареную капусту), есть заболевания щитовидной железы (капуста содержит йод в больших количествах), обострение или воспаление язвы (капуста может стать причиной ухудшения состояния). У людей с нарушенной функцией поджелудочной железы и дефицитом ферментов свежая капуста вызовет жестокий метеоризм, дискомфорт и боли в кишечнике.
— Осторожнее с ней надо быть людям с проблемами ЖКТ. Например, если у вас метеоризм, вздутие живота, болевые ощущения, понятно, что потребление квашеной капусты не рекомендуется, — говорит Ирина Торопыгина. — Всё зависит от индивидуальной чувствительности и переносимости. В любом случае не стоит злоупотреблять капустой. Рекомендованная порция для здорового взрослого человека — не больше
Баклажаны
Баклажан склонен аккумулировать соланин в процессе роста: чем старше ягода, тем больше яда содержит кожица. Поэтому при приготовлении кожицу лучше снимать. В мякоти баклажана также есть вредные вещества, которые стимулируют увеличение количества щавелевой кислоты в организме, что может стать причиной камней в почках.
Летальную дозу баклажанов вы вряд ли съедите. Даже для легкого отравления — с головной болью, диареей, тошнотой, временной дезориентацией и повышением температуры до
Тем не менее стоит проконсультироваться с врачом, если у вас есть колит, холецистит, камни в почках, обостренный артрит, низкий уровень железа или аллергия на пасленовые.
Стоит ли отказываться от овощей
По данным Всемирной организации здравоохранения, овощи (наравне с фруктами) — важные компоненты здорового рациона и должны составлять его половину. Если ими пренебрегать, можно почувствовать ухудшение здоровья и попасть в группу риска по сердечно-сосудистым, онкологическим и другим неинфекционным заболеваниям.
Овощи богаты клетчаткой, которая улучшает пищеварение, они низкокалорийны (в них практически нет жиров), они снижают общий гликемический индекс пищи, которую мы съедаем вместе с овощами, соответственно, снижается скорость пищеварения и усвоения еды, а поступление глюкозы в кровь становится более плавным и длительным. В конце концов овощи богаты витаминами, минералами и антиоксидантами.