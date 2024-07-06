Украина готова передавать предложения по вопросам мирного соглашения России через посредников

Украина готова обсуждать вопросы мира с Россией по схеме урегулирования зерновой сделки, то есть через посредников в лице третьих стран. Об этом 6 июля заявил советник президента Украины Михаил Подоляк.

По словам советника, страна, которая возьмет на себя эту роль, должна проделать серьезную работу. «Любая страна, которая серьезно настроена, чтобы проводить определенную работу, не будет публично выходить и говорить достаточно банальные вещи. Когда говорят «мы за немедленное прекращение огня» — это значит, что страна не готова к миссии посредничества», — цитирует советника РБК-Украина.