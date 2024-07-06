    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, южн

    760мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd88.13eur95.57

    Украина готова передавать предложения по вопросам мирного соглашения России через посредников

    4596
    15 комментариев

    Украина готова обсуждать вопросы мира с Россией по схеме урегулирования зерновой сделки, то есть через посредников в лице третьих стран. Об этом 6 июля заявил советник президента Украины Михаил Подоляк.

    По словам советника, страна, которая возьмет на себя эту роль, должна проделать серьезную работу. «Любая страна, которая серьезно настроена, чтобы проводить определенную работу, не будет публично выходить и говорить достаточно банальные вещи. Когда говорят «мы за немедленное прекращение огня» — это значит, что страна не готова к миссии посредничества», — цитирует советника РБК-Украина.

    Мнение прозвучало на фоне визита сперва в Киев, затем в Москву премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

    Ранее идею посредничества поддержал Владимир Путин.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close