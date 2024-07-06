Суд арестовал хулигана, скинувшего продуктовую тележку с крыши электрички под Гатчиной

Под домашний арест определен 22-летний житель Петербурга, который вместе с приятелями забрался на крышу электрички и во время движения скинул с нее продуктовую тележку.

О решении суда сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура 6 июля. Молодому человеку определена мера пресечения в виде домашнего ареста — покидать жилье ему нельзя до 3 сентября.

Ему вменили статью о хулиганстве на железнодорожной транспорте группой лиц. Молодой человек вместе с приятелями забрался на крышу электрички 30 июня, позже видео было опубликовано в соцсетях.