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    Суд арестовал хулигана, скинувшего продуктовую тележку с крыши электрички под Гатчиной

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    12 комментариев

    Под домашний арест определен 22-летний житель Петербурга, который вместе с приятелями забрался на крышу электрички и во время движения скинул с нее продуктовую тележку.

    О решении суда сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура 6 июля. Молодому человеку определена мера пресечения в виде домашнего ареста — покидать жилье ему нельзя до 3 сентября.

    Ему вменили статью о хулиганстве на железнодорожной транспорте группой лиц. Молодой человек вместе с приятелями забрался на крышу электрички 30 июня, позже видео было опубликовано в соцсетях.

    Северо-Западная транспортная прокуратура

    В процессе участвовало порядка 14 подростков. Пятеро ребят, включая оператора, находились в вагоне. Из окна они передали тележку друзьям на крыше.

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    ЛАЙК3
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ11
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 12

    почти бросил..)07 Июл 2024 в 01:23
    Тут вот, почти на днях, вполне опытный электрик, хотя и достаточно, условно, молодой, в хорошем смысле слова, всю свою жизнь занимающийся этим, профессионально, рассказал.. - как это происходит.. - И? - Сначала, понял, что невозможно ему руки отдёрнуть.. - Затем? - Желал позвать на помощь но, слишком далёко были коллеги и, не мог произнести ни Слова! - Запаниковал? - Говорит, что - да, но.. - Как-то смог оторваться? - Когда запах мяса жаренного в своих ноздрях почувствовал!.. - О чём он думал? - Сразу после того, как оторвался? - Этого ты не можешь знать, как объяснил тебе он это!..) - Говорит, что, наверное, тогда - Главный Энергетик.. - дважды поседел.. - Где сейчас Главный энергетик тот?! - Говорят, погиб на СВО.. - Вот, прямо, реально ты его видел? - Да, за руку здоровался, что-то по работе обсуждал и.., даже не подозревал.. - Чего не подозревал?! - Что настолько на разных полюсах мы восприятия и.., Жизни и, Производства, и.. понимания.. Родины..
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