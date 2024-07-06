Буркина-Фасо, Мали и Нигер объединяются в конфедерацию

Страны Западной Африки Буркина-Фасо, Мали и Нигер, осенью 2023 года создавшие для совместной обороны Альянс государств Сахеля, приняли решение объединиться в конфедерацию. Об этом сообщило 6 июля агентство AFP, рассказывая о ходе I саммита альянса, который проходит в Ниамее (столица Нигера).
В январе 2024 года эти страны сообщили о решении выйти из Экономического сообщества стран Западной Африки, якобы, находившемся под влиянием иностранных держав. Также незадолго до этого страны поочередно вышли из так называемой «сахельской пятерки»: Мали — весной 2022 года, Буркина-Фасо и Нигер — в ноябре 2023-го. После этого «пятерка» (также включавшая Мавританию и Чад) прекратила деятельность.
Сахельская группа как межправительственный формат сотрудничества пяти была создана в 2014 году, а в 2017 году был учрежден альянс для решения вопросов безопасности — Объединенные силы Сахельской группы пяти — при участии Франции, Германии и Европейского союза.
В конце декабря 2020 года Франция опубликовала совместное с другими европейскими странами заявление, в котором утверждала, что в Мали разворачиваются силы группы Вагнера, и осудила эти действия. В 2021 году в стране произошел военный переворот, она официально наняла для поддержания порядка «группу Вагнера».
Государственный переворот в Буркина-Фасо произошел в январе 2022 года. Минобороны США заявляло о сообщениях, будто его движущей силой могла быть группа Вагнера. В сентябре 2022 года переворот случился снова. В конце января 2024 года в Буркина-Фасо официально прибыли 100 бойцов ЧВК.
Летом 2023 года произошел военный переворот в Нигере — аналитики тогда писали, что это может привести к расширению группы Вагнера в этой стране.