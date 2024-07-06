Буркина-Фасо, Мали и Нигер объединяются в конфедерацию

Страны Западной Африки Буркина-Фасо, Мали и Нигер, осенью 2023 года создавшие для совместной обороны Альянс государств Сахеля, приняли решение объединиться в конфедерацию. Об этом сообщило 6 июля агентство AFP, рассказывая о ходе I саммита альянса, который проходит в Ниамее (столица Нигера).



В январе 2024 года эти страны сообщили о решении выйти из Экономического сообщества стран Западной Африки, якобы, находившемся под влиянием иностранных держав. Также незадолго до этого страны поочередно вышли из так называемой «сахельской пятерки»: Мали — весной 2022 года, Буркина-Фасо и Нигер — в ноябре 2023-го. После этого «пятерка» (также включавшая Мавританию и Чад) прекратила деятельность.