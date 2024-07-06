ХАМАС дал предварительное согласие на план Вашингтона по перемирию с Израилем

ХАМАС и Египет дали предварительное согласие на предложенный Вашингтоном план по прекращению огня в секторе Газа. Об этом представители сообщили Associated Press на условиях анонимности.

План Джо Байдена рассчитан на шесть недель — на время полного прекращения огня предполагается обмен заложниками, вывод израильских войск из густонаселенных районов сектора и возвращение части перемещенного населения с юга в свои дома.

Первый этап соглашения может состояться, так так ХАМАС отказался от требования полного вывода ЦАХАЛ из сектора.