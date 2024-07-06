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    ХАМАС дал предварительное согласие на план Вашингтона по перемирию с Израилем

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    ХАМАС и Египет дали предварительное согласие на предложенный Вашингтоном план по прекращению огня в секторе Газа. Об этом представители сообщили Associated Press на условиях анонимности.

    План Джо Байдена рассчитан на шесть недель — на время полного прекращения огня предполагается обмен заложниками, вывод израильских войск из густонаселенных районов сектора и возвращение части перемещенного населения с юга в свои дома.

    Первый этап соглашения может состояться, так так ХАМАС отказался от требования полного вывода ЦАХАЛ из сектора.

    За шесть недель стороны также должны договориться о планах на второй этап перемирия.

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