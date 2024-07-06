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    Судьи матчей UEFA теперь будут общаться только с капитанами команд

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    UEFA принял решение о новых правилах коммуникации между футболистами и судьями во время матчей. Право обращаться к арбитру теперь только у капитана.

    Заявление союза опубликовано на официальном сайте и касается правил, которые вступают в силу с 9 июля — когда будет дан старт новому сезону Лиги чемпионов. Отмечается, что правила общения с арбитром были обкатаны на Евро-2024. Во время матчей стало понятно, что игроки их приняли и поняли.

    В союзе подсказали, что делать, если капитаном команды является вратарь, который обычно находится вдали от арбитра. На этот случай заранее определяется полевой игрок, уполномоченный на общение с судьей.

    Футболистам, которые проигнорируют новое правило, будут выносить предупреждение.

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