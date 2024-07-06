В воскресенье жара залетит в Петербург со штормовым ветром

Первая неделя июля в Петербурге завершится грозой, градом и штормовым ветром, но, судя по прогнозам, желающие могут успеть насладиться почти тридцатиградусной жарой.



О ненастной погоде со ссылкой на синоптиков 6 июля предупреждают в ГУ МЧС по Петербургу. В прогнозах на воскресенье, 7 июля, ливни, грозы, град и ветер с порывами до 23 м/с.

По данным Северо-Западного УГМС, погода может испортиться во второй половине дня. До этого, как ожидается, воздух прогреется до 27–29 градусов.

До понедельника жара не продержится. В начале рабочей недели прогнозируют не больше 23 градусов.