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    В воскресенье жара залетит в Петербург со штормовым ветром

    1999
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    Первая неделя июля в Петербурге завершится грозой, градом и штормовым ветром, но, судя по прогнозам, желающие могут успеть насладиться почти тридцатиградусной жарой.

    О ненастной погоде со ссылкой на синоптиков 6 июля предупреждают в ГУ МЧС по Петербургу. В прогнозах на воскресенье, 7 июля, ливни, грозы, град и ветер с порывами до 23 м/с.

    По данным Северо-Западного УГМС, погода может испортиться во второй половине дня. До этого, как ожидается, воздух прогреется до 27–29 градусов.

    До понедельника жара не продержится. В начале рабочей недели прогнозируют не больше 23 градусов.

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