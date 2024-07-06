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    Когда сюрприз не удался. Петербуржец задержан после жгучего «поздравления» бывшей с Днём семьи

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    Досрочное поздравление бывшей жены обернулось уголовным делом для жителя Петродворцового района Петербурга. Он признался, что сжёг автомобиль женщины, желая сделать сюрприз.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 6 июля, 42-летнего официально безработного мужчину из Петергофа задержали накануне у дома на Ботанической улице. Ему вменяют умышленное уничтожение имущества путём поджога.

    «Киа Рио», принадлежавшая 43-летней жительнице Низино, полыхала ранним утром четверга. Машину потушили, но ремонт ей уже не поможет. Женщина указала полицейским на бывшего супруга, который раньше уже обещал сжечь автомобиль.

    Петербургская полиция

    Задержанный признал поджог. Перед Днём семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля, мысли о бывшей, вероятно, не шли из головы. Мужчина рассказал, что был зол, захотел сделать сюрприз и повредил шланг машины.

    Субботнее утро для петербуржца началось в изоляторе временного содержания.

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