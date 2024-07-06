Когда сюрприз не удался. Петербуржец задержан после жгучего «поздравления» бывшей с Днём семьи

Досрочное поздравление бывшей жены обернулось уголовным делом для жителя Петродворцового района Петербурга. Он признался, что сжёг автомобиль женщины, желая сделать сюрприз.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 6 июля, 42-летнего официально безработного мужчину из Петергофа задержали накануне у дома на Ботанической улице. Ему вменяют умышленное уничтожение имущества путём поджога.

«Киа Рио», принадлежавшая 43-летней жительнице Низино, полыхала ранним утром четверга. Машину потушили, но ремонт ей уже не поможет. Женщина указала полицейским на бывшего супруга, который раньше уже обещал сжечь автомобиль.