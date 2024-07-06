Сайты финских госорганов подверглись атакам, в них винят пророссийских хакеров

Финские СМИ 6 июля рассказали о DoS-атаках, которым подверглись сайты местного минфина, налогового управления, банка Osuuspankki и сетевых служб города Хельсинки. По их информации, число атак в последние дни превысило общее число за последние несколько недель.
Впрочем, особого урона атаки не приносят — не каждая из них вообще оказывает влияние на сайты, а те, что влияют, создают временные трудности, пишет Yle.
В Центре кибербезопасности страны считают, что за атаками стоит пророссийская хакерская группа NoName, а ее цель — привлечь к себе внимание.
Хакерская группа NoName057(16) впервые заявила о себе в марте 2022 года, взяв на себя ответственность за кибератаки на украинские, американские, европейские сайты госучреждений, СМИ и частных компаний. Самым известным их вторжением в работу сайтов Финляндии стала атака на страницу финского парламента в августе 2022 года.