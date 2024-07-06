Сайты финских госорганов подверглись атакам, в них винят пророссийских хакеров

Финские СМИ 6 июля рассказали о DoS-атаках, которым подверглись сайты местного минфина, налогового управления, банка Osuuspankki и сетевых служб города Хельсинки. По их информации, число атак в последние дни превысило общее число за последние несколько недель.

Впрочем, особого урона атаки не приносят — не каждая из них вообще оказывает влияние на сайты, а те, что влияют, создают временные трудности, пишет Yle.

В Центре кибербезопасности страны считают, что за атаками стоит пророссийская хакерская группа NoName, а ее цель — привлечь к себе внимание.