«Чиновница» из Ревды, чей спор с подростком дошел до Мизулиной, требует права на ответ. Напоминаем ее цитаты

На активную защиту своей позиции встала жительница Ревды, которая в мае этого года вступила как минимум в спорную переписку с 16-летним подростком. На 6 июля из чата в «Телеграме» сообщения удалены, но скандал еще до начала лета стал предметом обсуждения в СМИ, а теперь дошел до Мизулиной. «Фонтанка», вероятно, и не стала бы развивать тему новости про чиновницу, которая, ответила на вопросы 16-летнего жителя Ревды об отсутствии воды предложением сходить на родник. Накануне об этой переписке рассказала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она отметила, что проверку по просьбе родителей мальчика проводит прокуратура, назначена лингвистическая экспертиза. Однако «чиновница» написала «Фонтанке» письмо на электронную почту и сообщение в «Телеграме»: женщина требовала публикации и ее позиции, и как можно скорее, ссылаясь на закон о СМИ и даже постановление пленума Верховного суда.

«Я считаю, что данная история — о том, как местная оппозиционерка пытается использовать медийный ресурс Мизулиной, чтобы поднять свою значимость. Причем делает это за счет фейка. Вероятно, расчет оппозиционерки на то, что я буду отмалчиваться и госпожа Мизулина не узнает, что ею, по сути, пытаются манипулировать. Причем делает это гражданка, которая занимает оппозиционные по отношению к власти в России политические позиции», — так видит ситуацию героиня публикации. Судя по всему, такое же письмо получила не только «Фонтанка», но и другие СМИ, например «Уральский меридиан».

Сама переписка происходила в телеграм-канале газеты «Ревдинский рабочий» под постом об отключении света от 5 мая. Отвечала подростку главред издания — не чиновница, в этой части Мизулину действительно ввели в заблужение. На сегодняшний день сообщения удалены, остались только реакции на переписку других участников чата — кто-то считает, что прав молодой человек, кто-то встал на защиту главреда.

Началось же с вопроса парня о том, не хочет ли администрация привезти воду, которой тоже не было из-за отключения электричества, на конкретный адрес. Главред ответила вопросом: «А у вас родников совсем нет в районе? Просто интересно». Молодой человек возмутился, почему он должен пить из родника, если организация подвоза воды — это обязанность администрации. Женщина и дальше вопрошала: «За сутки вы не могли маме привезти воды? Ну вы хороший сын, что я скажу», «Вы двоешник видимо, мама и за учебой вашей не следит?», «Попейте водички и успокойтесь». Скриншоты и более развернутые цитаты можно посмотреть на портале E1.

«Я хотела помочь советом человеку, который в аномальный майский снегопад остался без света. Предложила ему разные варианты, где взять воду: в водоразборной колонке около его дома, в роднике, купить бутилированную воду или купить электрогенератор, чтобы у него в частном доме работал насос. <...> Я думала, что общаюсь со взрослым, который в сложной ситуации. Возраст собеседник назвал только в конце беседы, после чего я ее свернула. <...> При этом единственная возможность, когда несовершеннолетний 16-летний парень мог остаться без воды, — если сама оппозиционерка, которая отвечает за него, бросила парня без воды в период природного катаклизма. Причем около дома оппозиционерки есть работавшая и в тот период тоже водоразборная колонка Водоканала, так что никаких проблем набрать воды у него не было в принципе», — написала женщина «Фонтанке».