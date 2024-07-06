«Мерседес» с ребёнком не пропустил «Богдана» под Тихвином. Пострадали пятеро

Пять человек, в том числе пятилетняя девочка, получили травмы в аварии в Тихвинском районе Ленинградской области.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 6 июля, «Мерседес Бенц S350D» и «Богдан 2111» не разъехались на пересечении дорог Лодейное поле — Тихвин — Будогощь и Овино — Липная Горка накануне в одиннадцатом часу утра.

Отечественный автомобиль ехал по главной дороге, проезд ему не уступил «Мерседес», выезжающий со второстепенной. По данным «Фонтанки», в больницу увезли 31-летнюю женщину, которая сидела за рулём, а также трёх её пассажиров — двух жителей Коми, 58 и 54 лет, и пятилетнюю девочку.