Умерла одна из первых ведущих программы «Время», учившая Екатерину Андрееву

В возрасте 86 лет ушла из жизни диктор Центрального телевидения Аза Лихитченко, которая была одной из первых ведущих программы «Время». Об этом сообщили 7 июля в эфире Первого канала.

Лихитченко была москвичкой, росла без отца, пропавшего без вести в Великую Отечественную. Мать ей сказала не рассчитывать на карьеру в математике или физике. Девушка, с детства чувствовавшая тягу к актерскому ремеслу, окончила школу-студию МХАТ, где была однокурсницей Владимира Высоцкого. Тогда ровесники не замечали в нем будущей звезды, и его ухаживания красавица Аза не принимала, хотя тот даже просил ее руки: была влюблена в другого.