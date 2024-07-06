Умерла одна из первых ведущих программы «Время», учившая Екатерину Андрееву

В возрасте 86 лет ушла из жизни диктор Центрального телевидения Аза Лихитченко, которая была одной из первых ведущих программы «Время». Об этом сообщили 7 июля в эфире Первого канала.
Лихитченко была москвичкой, росла без отца, пропавшего без вести в Великую Отечественную. Мать ей сказала не рассчитывать на карьеру в математике или физике. Девушка, с детства чувствовавшая тягу к актерскому ремеслу, окончила школу-студию МХАТ, где была однокурсницей Владимира Высоцкого. Тогда ровесники не замечали в нем будущей звезды, и его ухаживания красавица Аза не принимала, хотя тот даже просил ее руки: была влюблена в другого.
Лихитченко потом расспрашивали о Высоцком — та рассказывала, что частенько, возвращаясь откуда-нибудь, заставала его у себя дома, где он… спал. Молодой человек был убежден, что они — идеальная пара, и даже предложил сфотографироваться «в образе» — этот снимок сохранился.
В ту же студенческую пору девушка по объявлению прошла конкурс на телевидение и в 1960 году была принята на работу. В эфир программы «Время» она выходила с ее основания в 1968 году. И на телеэкранах появлялась до 1993 года. А потом стала директором дикторского отдела и воспитывала молодежь — в том числе Екатерину Андрееву.